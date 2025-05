Justyna Steczkowska all’Eurovision 2025, chi è la cantante della Polonia

Fonte: IPA Justyna Steczkowska rappresenta la Polonia all’Eurovision 2025

A volte ritornano: Justyna Steczkowska, regina indiscussa della musica polacca, è pronta a rimettersi in gioco all’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si terrà a Basilea.

Con il brano GAJA, la cantante torna sul palco europeo a trent’anni dalla sua prima partecipazione. Ma chi è questa artista camaleontica e perché il suo ritorno sta facendo tanto rumore?

Chi è Justyna Steczkowska

Se in Polonia dici diva, il primo nome che viene in mente è il suo: Justyna Steczkowska. Artista poliedrica, la cantante è sulla scena musicale da oltre trent’anni e ha costruito una carriera monumentale fatta di sperimentazione, talento e un’incredibile presenza scenica.



Cantante, compositrice, violinista e performer, Justyna ha saputo reinventarsi a ogni decennio, passando con naturalezza attraverso diversi generi. Nata a Rzeszów e cresciuta a Baranówka, la sua esplosione arriva nel 1993, quando vince il talent Szansa na sukces. Due anni dopo rappresenta la Polonia all’Eurovision Song Contest con Sama, lasciando tutti a bocca aperta.

Da quel momento, non si è più fermata: ha pubblicato 19 album in studio, inciso più di 200 brani e si è esibita in oltre 3000 concerti. Tra i suoi grandi successi, anche il ruolo di coach a The Voice of Poland, dove ha guidato giovani talenti con la sua esperienza e uno stile tutto suo, tra rigore, ironia e grande empatia. Un ruolo che l’ha consacrata anche davanti al pubblico più giovane.

Justyna Steczkowska all’Eurovision Song Contest 2025

A trent’anni esatti dalla sua prima volta sul palco dell’Eurovision 2025, Justyna Steczkowska è pronta a tornare. La cantante si prepara a calcare la scena più contemporanea che mai, con una canzone potente, visiva e dal sound internazionale.

Il brano si chiama GAJA e, con un testo polacco che appare come un viaggio sonoro tra elettronica e atmosfere mistiche, che mette in luce tutta la profondità vocale e scenica di Justyna. Un progetto ispirato alla mitologia greca e alla dea che porta il nome del pezzo, con cui l’artista vuole lanciare un messaggio potente di riflessione e connessione con la natura – un messaggio che va ben oltre la gara.

Tra costumi visionari e una performance che promette di essere intensa e simbolica, Justyna punta a conquistare nuovamente l’Europa. E a giudicare dal clamore che GAJA sta già generando, il suo ritorno potrebbe lasciare il segno.

“GAJA”, traduzione del brano di Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska salirà per la prima volta sul palco di Basilea nel corso della prima semifinale in programma il 13 maggio 2025. Ecco la traduzione del testo della canzone:

(Mi chiamano Gaia)

Mi ferisci il cuore, tu

Colui che tiene il mio amore come nulla

Mi hai segnato con te stesso

Hai risvegliato il grido della solitudine

Mi chiamo Gaia

Sono un dio

Una forza

Mia madre è l’amore

Quando piango

Il mondo annega nelle lacrime

Cullo il tempo perduto tra le braccia

Gaia…

Io, Gaia…

Tempo

Io, Gaia…

Sono la creatrice di te stesso

La rovina dell’anima

La tua salvezza

Il tempo scorre nel flusso sanguigno

L’acqua sacra lava via il destino

Mi chiamano Gaia

Sono l’amore

Sono la vita di tutto ciò che è immaginato

Il mondo annega mentre mi guarda piangere

Lo terrò ѕtretto tra le braccia

Mi chiamo Gaia

Tempo

Tempo

Zargo

Raga

Urra

Gara

Jarga

Jarun

Era

Charodoro

Tempo

Il mio nome è Gaiа