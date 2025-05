NAPA all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti del Portogallo

Fonte: IPA João Guilherme Gomes

Da uno scantinato di Madeira al palco internazionale dell’Eurovision Song Contest 2025: i NAPA rappresenteranno il Portogallo alle semifinali di Basilea il 13 maggio. Il gruppo è formato da Francisco Sousa, João Guilherme Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis e João Lourenço Gomes. Dopo un inaspettato successo sui social, pubblicano il primo album in studio nel 2019. All’Eurovision portano il brano di denuncia Deslocado. Scopriamo tutto di loro.

NAPA all’Eurovision Song Contest 2025, chi sono: biografia e carriera

I cinque amici appassionati di musica Francisco Sousa (chitarra), João Guilherme Gomes (voce e chitarra), João Rodrigues (batteria), Diogo Góis (basso) e João Lourenço Gomes (pianoforte) iniziano a suonare insieme in uno scantinato della piccola isola di Madeira (la stessa cittadina che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo). In onore di quella cantina, si fanno chiamare Men on the Couch, “gli uomini sul divano”.

I loro brani ottengono un enorme successo su YouTube, grazie alle melodie ispirate ai Beatles, ma con l’energia sporca e ammaliante dei Red Hot Chili Peppers e degli Artic Monkeys. Il tutto, unito a sonorità e sensibilità tipicamente portoghesi. Nel 2019, a sei anni dalla formazione, abbandonando l’inglese a favore della lingua madre, cambiano il nome in Napa e registrano il primo album in studio, Senso Comun, completamente autofinanziato e senza nessuna etichetta alle spalle. I singoli Se eu moresse amanhãe e Sobre nós sono un successo.

Nel 2023, con il secondo album Logo Se Ve, dalle sonorità più mature e con testi decisamente romantici, ottengono il grande successo che gli permette, un anno dopo, di partire per un tour nazionale, con decine di sold out in tutto il paese. Nel 2025 vincono il Festival RTP da Canção e ottengono la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest. Nello stesso anno in arrivo l’attesissimo terzo album.

Deslocado, il brano con testo in italiano dei NAPA

A Basilea i NAPA portano il brano Deslocado, interamente in portoghese, inno alle proprie origini madeirensi. La canzone racconta l’esperienza di vivere da “sfollati, lontani” dalla Patria. Su un’isola meravigliosa da cui, però, è necessario fuggire per riuscire a trovare lavoro. Ecco il testo in italiano:

Sto contando i giorni

Con la valigia pronta

La nostalgia accumulata è quasi sparita

Posso vedere il giardino dal blu

Appena dietro l’ala

Mamma guarda fuori dalla finestra Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Sto tornando a casa

Non importa come sembra

Non apparterrò mai a quella città

Il mare di gente, il sole diverso

L’ammasso di cemento non mi dà nulla

Non mi chiama a casa

Perché io

sono venuto da lontano

Sono venuto dal centro del mare, nel cuore

Ho tutta la mia vita nell’oceano

Mi faccio strada pensando di tornare

Alla mia casa, isola, pace, Madeira

Se te lo spiegassi parola per parola

Non capirai mai il dolore che mi fa tacere

la solitudine che mi perseguita nell’ora della partenza

Porto con me la pace di poter tornare

Mamma, guarda fuori dalla finestra, sto arrivando

Per quanto possa sembrare

Non apparterrò mai a quella città

Il mare di gente, il sole diverso

L’ammasso di cemento non fa nulla per me

Non mi sento a mio agio

Il mare di gente, il sole diverso

Il mucchio di cemento non mi dà nulla

Non mi chiama a casa