Michelle Hunziker, è ufficiale: torna in Svizzera per condurre l’Eurovision Song Contest 2025

Fonte: IPA Michelle Hunziker conduce l'Eurovision Song Contest 2025

Michelle Hunziker conduce l’Eurovision Song Contest 2025. Dopo le prime indiscrezioni è arrivato l’annuncio ufficiale sui canali social dell’evento, che quest’anno si svolge a Basilea, in Svizzera. Una gran bella notizia per la conduttrice oltre che un ritorno nella sua terra natia. L’appuntamento è per la finale del 17 maggio.

Michelle Hunziker presenta la finale dell’Eurovision Song Contest

“Lo farei immediatamente”, aveva commentato così la possibilità di condurre un evento importante come l’Eurovision Song Contest. Finalmente il sogno di Michelle Hunziker si realizza: il 2025 inizia alla grande per la conduttrice, con la conferma ufficiale della notizia.

Come aveva già spoilerato (ma non troppo) nelle storie di Instagram, nelle scorse ore Michelle aveva preso un treno per la Svizzera, senza però scendere nei dettagli. Non è stato difficile per i fan capire che qualcosa bollisse in pentola: quel viaggio improvviso non avrebbe mai potuto esser casuale, considerate le voci di corridoio che già imperversavano sul web.

Sul sito della manifestazione si leggono le motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a scegliere il nostro amato volto televisivo: “Michelle Hunziker, 47 anni, è cresciuta a Ostermundigen vicino a Berna ed è una delle personalità internazionali più note della Svizzera. È una delle intrattenitrici più amate d’Europa, nota per i momenti salienti della TV tedesca e italiana come Wetten, dass..?, Striscia la Notizia e il rinomato Festival di Sanremo. In qualità di personalità versatile dei media e imprenditrice nel panorama dello spettacolo europeo, Michelle porta con sé una reputazione internazionale che porrà sia la Svizzera che l’ESC sulla scena mondiale”.

Chi sono le altre due conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer

Michelle Hunziker non è l’unica a presentare l’Eurovision Song Contest. Insieme a lei sono state scelte altre due personalità note, alle quali è stata affidata la conduzione delle due semifinali in programma il 13 e il 15 maggio: Hazel Brugger e Sandra Studer.

La prima “è una comica e presentatrice premiata”, si legge nell’annuncio: “Nata negli Stati Uniti, è cresciuta vicino a Zurigo e ora vive nella regione di Darmstadt in Germania. Cattura il pubblico con il suo umorismo asciutto e le sue spiccate capacità di osservazione, per non parlare della sua passione per l’ESC. Ha vinto il German Comedy Award, il Salzburg Bull e lo Swiss Comedy Award. La giuria del German Kleinkunstpreis l’ha definita ‘la regina dell’arguzia’. Come voce della generazione più giovane, Hazel offre prospettive divertenti, spiritose e innovative sull’evento”.

La Studer è un volto noto dell’ESC: nel 1991 ha esordito proprio su quel palco col nome d’arte Sandra Simò, aggiudicandosi il quinto posto in classifica. “Da allora, ha plasmato la cultura svizzera come presentatrice, attrice e cantante – si legge -. Il suo profondo legame con l’ESC l’ha vista assumere ruoli come conduttrice della preselezione nazionale, portavoce e commentatrice. Il viaggio di Sandra Studer all’ESC si chiude: la grande dama dello spettacolo svizzero porterà fascino, professionalità e calore all’ESC 2025, diventando l’ospite perfetta per catturarne lo spirito”.

Un tris di donne che promette scintille. “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ingaggiato donne così straordinarie e diverse come conduttrici”, hanno commentato i co-produttori della manifestazione.