Michelle Hunziker sostituita a Striscia la Notizia, chi prende il suo posto e perché

Fonte: IPA Michelle Hunziker

È iniziata martedì 13 maggio l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest: oltre a Lucio Corsi, secondo classificato allo scorso Sanremo, un altro amatissimo volto della tv italiana è atteso su quel palco, invocato a gran voce dal pubblico affezionato. Stiamo ovviamente parlando di Michelle Hunziker, grande assente a Basilea almeno sino a ieri sera. La conduttrice sarebbe attualmente in viaggio verso la capitale Svizzera, pronta ad essere sostituita a Striscia la Notizia. Chi prenderà il suo posto? Si sa già, e si dà il caso che la fortunata sia una vecchia conoscenza.

Michelle Hunziker a Basilea per la finale dell’Eurovision 2025: chi la sostituisce a Striscia la Notizia

Nella serata di domani, sabato 17 maggio, come promesso Michelle Hunziker sarà impegnata a presentare la finale dell’Eurovision Song Contest, a Basilea.

Della presenza della conduttrice di origini svizzere sul palco della kermesse musicale se ne è a lungo parlato nei mesi scorsi, tanto che sono stati in molti a domandarsi il perché della sua assenza sino a questo momento. Vedremo purtroppo infatti la showgirl solamente al timone della finalissima, a causa della volontà di rispettare gli impegni, previsti dal blindatissimo contratto stipulato con Mediaset, alle redini di Striscia la Notizia.

Al suo posto, dietro al bancone del celebre telegiornale satirico – in onda ogni giorno su Canale 5, come di consueto alle ore 20:35 – subentrerà una vecchia conoscenza del Palinsesto: vedremo ricomporsi nuovamente per una sera la spumeggiante coppia formata da Francesca Manzini e Gerry Scotti. Ad annunciare al pubblico la lieta notizia è stato lo stesso programma, sul proprio sito ufficiale.

“Sono entusiasta di tornare nella grande famiglia di Striscia e sono felice di farlo ancora una volta accanto al mio maestro Gerry Scotti. Come ho scritto a Michelle, non sarò una sua sostituta, ma sarò Manzell Hunziker. Preparatevi: ci saranno tante sorprese e nuove imitazioni” ha dichiarato dalla sua, entusiasta, la comica romana.

Chi è Francesca Manzini, sostituta di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

Dopo una lunga gavetta presso alcuni villaggi turistici come animatrice, la carismatica e vivace Francesca Manzini ha fatto il suo debutto in televisione nel 2009 all’interno del noto programma di Rai 1 Festa italiana, portando in scena alcune esilaranti imitazioni tra cui Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli.

Dopo qualche esperienza in veste di doppiatrice e la partecipazione come concorrente ad una puntata del celebre quiz condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro!, la showgirl ha esordito nel 2016 anche in radio, dapprima affiancando Rossella Brescia e Barty Colucci nel programma Tutti pazzi per RDS e poi alla sua conduzione.

In molti la conoscono per il sodalizio professionale con Piero Chiambretti, in un primo momento come ospite ricorrente a Grand Hotel Chiambretti e poi come ospite fissa a Matrix Chiambretti. Solare e poliedrica, la comica di origini romane vanta nel suo variegato curriculum anche un’esperienza nel mondo del cinema: ha avuto infatti il piacere di interpretare un ruolo nel film Benedetta follia, scritto, diretto ed interpretato da Carlo Verdone.

Il grande pubblico, però, ha imparato a conoscerla solo nel 2019 grazie alla sua partecipazione come cantante e ballerina alla prima edizione del talent show Amici Celebrities di Maria De Filippi: è in quel periodo che arriva a ricevere il Premio Simpatia, entrando a far parte del cast di Striscia la Notizia prima con alcune imitazioni di Mara Venier e poi, dal 2020, alle sue redini insieme a Gerry Scotti.