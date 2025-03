Michelle Hunziker, l’abito marrone con maxi cut out per il ritorno a Striscia la notizia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Il tg satirico cult firmato Canale 5, Striscia la Notizia, anche quest’anno come da tradizione vede passarsi il testimone diverse coppie di conduttori per prendere posto dietro all’iconico bancone. Così, dopo Roberto Lipari e Sergio Friscia, ecco per la decima edizione consecutiva tornare l’amatissimo due composto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. La prima serata è volata tra grasse risate e momenti di serietà, a riprova del grande feeling che lega i professionisti sia nella vita, come amici, che sullo schermo. Cosa avrà indossato per l’apertura della stagione la bella conduttrice di origini svizzere? Ovviamente qualcosa che ha reso degna giustizia al suo inalterabile fascino.

Michelle Hunziker, il clamoroso look color cioccolato per il ritorno a Striscia la Notizia

Veterana di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker non poteva certo mancare nell’edizione 2025. Con la radiosità che solo una vacanza paradisiaca alle Maldive può donare, specie se in compagnia di una cara amica e la famiglia – stiamo parlando chiaramente di Ilary Blasi – la conduttrice è tornata nello studio di Canale 5 con grande entusiasmo ed un look da urlo.

Seguita dalla oramai fidata stylist Susanna Ausoni, la showgirl ha puntato sui toni caldi ed avvolgenti del marrone cioccolato su di un abito firmato Max Mara.

Si trattava del modello Arda, lungo e caratterizzato da scollatura monospalla, realizzato in filato crêpe di viscosa stretch con una lavorazione a coste che sa abbracciare la silhouette con estrema sensualità. (Per chi stesse sognando di indossarlo, il clamoroso pezzo è disponibile sul sito ufficiale della Maison a ben 790 euro). A renderlo ancor più particolare, poi, un risvolto in prossimità del giromanica ed un’ampia apertura cut-out laterale a rivelare parte del fianco sinistro.

Ecco poi spuntare dal lungo orlo dell’abito un paio di pumps di camoscio color ciliegia, proprio come le ultime tendenze suggeriscono, mentre per quanto riguarda il beauty look make-up e capelli sono stati mantenuti dall’apparenza piuttosto naturale, luminoso e nei toni della terra il primo e lisci i secondi.

Michelle Hunziker verso l’Eurovision 2025, quanto manca

Oramai si sa, Michelle Hunziker condurrà l’Eurovision Song Contest 2025: dopo le prime indiscrezioni in merito, era arrivato l’annuncio ufficiale sui canali social dell’evento, quest’anno a Basilea, in Svizzera, terra natia della showgirl.

“Lo farei immediatamente”, aveva detto lei tempo addietro riguardo la possibilità di tenere le redini di un evento tanto importante, e a volte i sogni si avverano.

È sul sito della manifestazione che si leggono le motivazioni che hanno spinto gli organizzatori a scegliere proprio lei: “Michelle Hunziker, 47 anni, è cresciuta a Ostermundigen vicino a Berna ed è una delle personalità internazionali più note della Svizzera. È una delle intrattenitrici più amate d’Europa, nota per i momenti salienti della TV tedesca e italiana come Wetten, dass..?, Striscia la Notizia e il rinomato Festival di Sanremo. In qualità di personalità versatile dei media e imprenditrice nel panorama dello spettacolo europeo, Michelle porta con sé una reputazione internazionale che porrà sia la Svizzera che l’ESC sulla scena mondiale”.

Ma quanto manca per vederla alle prese con il desideratissimo ruolo? Le puntate dell’Eurovision 2025 verranno trasmesse in diretta su Rai 2 a partire dal prossimo martedì 13 Maggio fino a giovedì 15, mentre la finalissima di sabato 17 andrà in onda – per il decimo anno consecutivo – su Rai 1.