Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno stretto negli anni una profonda amicizia anche grazie al fatto che sono seguite dalla stessa agente Graziella Lopedota, a cui entrambe sono legate da decenni. Di recente le due conduttrici televisive hanno coltivato il loro legame speciale con uno splendido viaggio alle Maldive, in compagnia di diversi amici in comune, tra cui anche il cantante Jack La Furia.

Durante questi giorni splendidi di villeggiatura, Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono mostrate sui social networks con diversi costumi, che accompagnavano sapientemente i loro fisici mozzafiato.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, in bianco e nero

Michelle Hunziker ha raccontato con un video social la sua vacanza da sogno alle Maldive in un resort di lusso, composto da ville costruite su delle palafitte, che si trovavano proprio sul mare cristallino del luogo di villeggiatura. Nel filmato la conduttrice televisiva ha mostrato diversi momenti delle sue ferie all’insegna del relax con gite in barca, passeggiate sulla spiaggia ed escursioni di snorkeling, ma nelle immagini social era protagonista anche un’altra vip nostrana: Ilary Blasi.

Le due conduttrici televisive hanno condiviso la vacanza, insieme ad alcuni dei loro figli, a degli amici e a Bastian Muller, fidanzato dell’ex moglie di Francesco Totti, raccontandola anche con delle magnifiche foto condivise suoi loro canali Instagram ufficiali. Nell’ultima galleria di scatti social, postata da Michelle Hunziker, le due presentatrici hanno sfoggiato dei meravigliosi costumi coordinati.

Nel primo scatto della raccolta, Michelle Hunziker e Ilary Blasi giocano con l’acqua del mare con indosso due costumi neri. La conduttrice romana ha optato per un bikini dal taglio sportivo e con le bretelle larghe. Al contrario la presentatrice svizzera ha mostrato il suo fisico perfetto con un modello intero nero con scollatura rotonda e dettagli metallici sui fianchi e sulle spalle. Il costume di Michelle Hunziker aveva anche un taglio seducente, visto che le lasciava la sua schiena completamente scoperta.

In seguito Ilary Blasi e l’amica hanno posato con dei look da mare declinati nei toni del bianco. Michelle Hunziker ha scelto un bikini con reggiseno a fascia, bretelline finissime e una parte inferiore chiusa da laccetti. Il completo da mare era ricoperto da paillettes in tinta. Ilary Blasi, invece, ha accompagnato un bikini nero a un copricostume in pizzo bianco, lungo fino ai piedi, aperto sul davanti.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, moda mare

Michelle Hunziker ha raccontato di recente il suo rapporto speciale con Ilary Blasi, all’insegna dell’amicizia più pura. La confidenza tra le due conduttrici televisive è cresciuta nel tempo e la presentatrice svizzera è stata la prima a conoscere Bastian Muller, per cui ha speso delle parole di stima.

Nei contenuti digitali dalle Maldive, oltre ai costumi mozzafiato, Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno dato degli spunti a tutte le donne anche per quanto riguarda la moda mare, perfetta per la prossima estate. L’ex moglie di Francesco Totti, infatti, oltre al copricostume in merletto bianco, ha accompagno i suoi bikini con un abito giallo acceso aderente, completamente traforato. Ma la presentatrice televisiva ha sfoggiato anche un pareo zebrato con cintura arricchita da decori brillanti.

Dal canto suo, Michelle Hunziker ha indossato un abito trasparente bianco sopra a un costume intero in tinta, ma ha accompagno i suoi look anche con una candida camicia e con un pareo con stampe nei toni dell’azzurro.