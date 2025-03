Michelle Hunziker e l’amicizia con Ilary Blasi: “Ho dovuto superare un muro”

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Ilary Blasi alla Festa del Cinema di Roma, ottobre 2024

“Amiche per sempre”. Questa la promessa di Michelle Hunziker e Ilary Blasi che, complice l’agente in comune sono vicine da tempo. Il loro legame si è però rafforzato solo negli ultimi anni, quando entrambe hanno dovuto fare i conti con dei cambiamenti importanti. Entrambe alle prese con divorzi complicati e sofferti: la showgirl svizzera con Tomaso Trussardi, la conduttrice romana con Francesco Totti. La prima ha poi vissuto svariate relazioni e ad oggi non ha ancora trovato l’uomo giusto mentre la seconda è rinata accanto a Bastian Muller.

Come è nata l’amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Perché Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono amiche? Entrambe hanno la stessa agente, Graziella Lopedota, alla quale tutte e due sono molto legate tanto che la donna si occupa della loro carriera da oltre venti anni. E tra un programma e l’altro è dunque sbocciata una bella amicizia anche se inizialmente non è stato tutto così semplice.

“Ci siamo viste la prima volta al Premio Regia Televisiva di Raiuno, ci siamo anche preparate insieme e siamo scese da quella scala insieme, ho ancora la foto”, ha ricordato Michelle in un’intervista di coppia con Ilary per il settimanale Chi. “Lì è stato il primo approccio, poi sei venuta ospite in alcuni miei programmi, ma adesso te lo dico: io pensavo per anni che ti stessi sulle scatole”, ha aggiunto.

“Non sei la prima che lo dice – ha replicato Ilary – è l’effetto che faccio a molti, non so perché”. La Hunziker ha dunque rivelato che l’amicizia con la Blasi si è fatta più stretta nel 2021, “quando abbiamo fatto una vacanza in barca tutti insieme in Sardegna, organizzata proprio da Graziella. C’era anche Nicola Savino che ci prendeva in giro”.

Fonte: Getty Images

“Lì – ha ammesso l’ex moglie di Eros Ramazzotti riferendosi alla Blasi – ho capito come sei fatta, io ti volevo conoscere meglio ma quando ero con te, non riuscivo a buttare giù quel muro. Allora mi sono confidata, mi hai ascoltato, ti sei un po’ aperta e mi sono detta: “Ammazza, è proprio simpatica come pensavo!”.

Michelle Hunziker ci ha poi tenuto a dire che Ilary Blasi “è una di quelle amiche che c’è, nel senso che sai che ti pensa, capisce quello che stai vivendo e si palesa nel momento giusto”.

L’ex moglie di Francesco Totti ha precisato che per lei “l’amicizia non è sentirsi tutti i giorni o stare fisicamente insieme. Essere amiche vuol dire che, anche se non ti senti per un po’, sai che una persona c’è e questo è il valore aggiunto”.

Fonte: IPA

Il pensiero di Michelle Hunziker su Bastian Muller

Contrariamente a quanto molti pensavano non è stata Michelle Hunziker a presentare Bastian Muller a Ilary Blasi. La svizzera è stata però una delle prime amiche ad incontrare l’imprenditore tedesco. È successo durante una vacanza sulla neve a Sankt Moritz, quando Ilary e Bastian erano agli albori del loro rapporto.

Michelle ha fatto da traduttrice tra i due ma ha assicurato che non ce n’è mai stato davvero bisogno: “Il loro rapporto iniziale è stato molto divertente da osservare, erano due persone che non avevano bisogno di parlare perché c’era talmente tanta affinità che si capivano con uno sguardo, e poi ho intuito subito che lui è un uomo fantastico”.