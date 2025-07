Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola

Michelle Hunziker si trova in vacanza in Grecia con Aurora Ramazzotti e le due hanno condiviso una foto insieme in bikini. La conduttrice ha scelto un modello nero

IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

Michelle Hunziker è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici televisive più amate e seguite da grandi e piccini per la sua bravura e il suo innato senso dell’umorismo. Ma la presentatrice è nota anche per la sua bellezza senza tempo e la sua capacità di scegliere sempre degli outfit che esaltavano la sua linea perfetta, senza perdere mai punti in fatto di stile e di buon gusto.

Anche in vacanza al mare con la sua famiglia, Michelle Hunziker non smette di sorprendere e, di recente, ha sfoggiato un costume perfetto in uno scatto condiviso sul suo canale Instagram ufficiale. Si trattava di un modello nero dal taglio sportivo ma ugualmente elegante.

Michelle Hunziker, bellissima in bikini

Michelle Hunziker sta vivendo una nuova storia d’amore che sembra averle dato molta serenità e felicità. La conduttrice, infatti, appare più innamorata che mai del suo Nino Trochetti Provera, con cui è uscita allo scoperto nelle prime settimane dell’estate 2025. Ma la famiglia è sempre la priorità della presentatrice televisiva, che ama godersi delle giornate spensierate insieme al nipotino Cesare Augusto Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza.

Proprio per rilassarsi insieme alle sue tre figlie, al piccolo di casa e al genero, Michelle Hunziker ha deciso di volare in Grecia, dove sta passando dei giorni all’insegna del divertimento con tutta la sua famiglia. Negli scatti e nelle stories della conduttrice televisiva, infatti, sono protagonisti anche Aurora Ramazzotti con il compagno e il piccolo Cesare, a cui la conduttrice ha tributato anche una dolce dedica.

Di recente la presentatrice ha condiviso una nuova foto dalla sua vacanza in Grecia, mentre si trova sdraiata al sole con la figlia Aurora Ramazzotti e in quello scatto ha sfoggiato un sorprendente costume nero. Si tratta di un modello a due pezzi con la parte superiore che s’allunga fino al collo della conduttrice, dando all’insieme un’allure sportiva ma anche elegante.

Di recente Michelle Hunziker aveva già sfoggiato un bikini nero dallo stile seducente in un tessuto che simulava quello della pelle e la rendeva più bella che mai.

Aurora Ramazzotti trendy in azzurro

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno sempre svelato di essere legate da un buonissimo rapporto, che va oltre al legame mamma e figlia che già naturalmente le lega. Le due si sostengono a vicenda e non perdono occasione per prendersi dei periodi di vacanza insieme, come stanno facendo anche adesso in Grecia.

L’ex moglie e la figlia di Eros Ramazzotti si sono fatte immortalate insieme in costume e, se la conduttrice televisiva ha scelto l’eleganza con un bikini nero, la figlia si è mostrata in un costume davvero di tendenza. Si trattava, infatti, di un modello azzurro, che presentava un oblò sia nella parte superiore che in quella inferiore e delle arricciature sul reggiseno e sui fianchi.

Se Michelle Hunziker ha completato il suo look con un paio d’occhiali da sole classici con montature e lenti scure, Aurora Ramazzotti ha scelto un modello con montatura rossa, dimostrando, ancora una volta, quanto sia trendy il suo stile.