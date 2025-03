Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno passato gli ultimi giorni in un luogo da sogno. Le due conduttrici televisive Mediaset, infatti, sono state alle Maldive insieme a un gruppo di amici. Durante i diversi giorni all’estero entrambe le presentatrici hanno raccontato le loro emozioni sui rispettivi canali Instagram ufficiali, attraverso delle foto e delle storie.

Ma adesso che le due hanno dovuto lasciare il fantastico luogo di villeggiatura, Michelle Hunziker ha deciso di condividere anche un video riassuntivo di tutti i momenti più belli di questi giorni spensierati dall’altra parte del mondo.

Nel filmato la conduttrice ha incluso anche diversi momenti spensierati in compagnia di Ilary Blasi e delle loro famiglie.

Michelle Hunziker, il racconto delle sue vacanze

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, oltre a essere colleghe, sono anche amiche e diverse volte si sono mostrate insieme a eventi importanti o sui social. L’ex moglie di Francesco Totti ha anche incluso la collega in una parte del suo documentario Ilary, prodotto da Netflix. Di recente le due presentatrici hanno deciso di condividere anche una meravigliosa vacanza, visto che sono volate alle Maldive per dei giorni all’insegna del relax e del divertimento.

Con loro un seguito di amici e famigliari, tra cui Sole e Celeste Trussardi, figlie di Michelle Hunziker, Chanel e Isabel Totti e l’inseparabile nuovo amore di Ilary Blasi, l’imprenditore Bastian Muller. Dopo dei giorni indimenticabili, però, adesso le due conduttrici hanno fatto rientro in Italia e per raccontare al meglio questa vacanza rilassante, Michelle Hunziker ha condiviso, sul suo canale Instagram ufficiale, un video che ne racchiude i momenti più significativi.

Il video era accompagnato da una didascalia nostalgica, che trasmetteva tutta la gioia provata dalla conduttrice nel luogo di vacanza: “Quando le persone sono giuste e il luogo è così, una piccola isola in mezzo all’Oceano Indiano, viene fuori un viaggio da sogno. Grazie Sara che ci hai portati nel tuo angolo di paradiso”.

Il contenuto digitale cominciava con un’immagine della conduttrice sulla parte anteriore di una barca, circondata da un meraviglioso mare blu, per continuare dopo con delle immagini riprese sotto il pelo dell’acqua, durante un’escursione di snorkeling, a contatto con i meravigliosi pesci delle Maldive.

In seguito la conduttrice televisiva ha mostrato ai suoi numerosi ammiratori il bellissimo resort dove si trovava, con delle ville costruite direttamente su delle palafitte sul mare, descrivendo anche le diverse attività compiute in quel luogo da sogno. Michelle Hunziker infatti si è mostrata mentre passeggiava sulla spiaggia, brindava con lo champagne al tramonto, pranzava in spiaggia con tutti gli amici, assisteva a un cooking show e faceva kitesurf.

Non sono mancate le tante foto con i diversi amici, presenti nel villaggio turistico, tra cui anche Jake La Furia, con cui la conduttrice ha scherzato, avvicinandogli un paguro. Anche le figlie Sole e Celeste Trussardi sono state protagoniste del video e quest’ultima è stata festeggiata con una splendida torta al cioccolato, in occasione del suo compleanno.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, complicità alle Maldive

Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono sembrate più complici che mai nel video condiviso dalla conduttrice svizzera sulle loro ultime vacanze alle Maldive. Nel filmato si vedono le due correre divertite sulle passerelle in legno del resort, poi abbracciarsi per delle foto e fare una verticale una a fianco all’altra. Le presentatrici sono state protagoniste anche di una passeggiata in riva al mare, ritratta nel filmato riepilogativo della loro vacanza.

Ma Michelle Hunziker ha ripreso l’amica anche mentre si rilassava dentro l’acqua, abbracciata al suo Bastian Muller. Il video social si concludeva con la conduttrice televisiva svizzera che salutava tutto lo staff del resort e mandava un bacio ai suoi ammiratori.