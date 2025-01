Fonte: IPA Michelle Hunziker

A poche settimane dalla prima serata del Festival di Sanremo, iniziano a circolare le indiscrezioni su chi potrebbe essere il conduttore o la conduttrice di Eurovision 2025. E si parla insistentemente di un talento nostrano, quello di Michelle Hunziker, originaria proprio della Svizzera e terra in cui quest’anno si terrà la manifestazione canora continentale. Per ora, si tratta solamente di una possibilità da confermare ma stando alle recenti dichiarazioni della conduttrice svizzera, la sua vicinanza alla kermesse europea potrebbe trasformarsi in una realtà concreta.

Michelle Hunziker alla conduzione di Eurovision 2025, le voci

Con l’avvio imminente del Festival di Sanremo 2025, sono tante le possibilità che si sono aperte in merito alla possibile conduzione di Eurovision Song Contest, per noi inevitabilmente legato al vincitore della kermesse canora che si terrà in Riviera dall’11 al 15 febbraio. L’annuncio dei conduttori avverrà invece il 20 gennaio alle 15, orario in cui verrà ufficializzato il gruppo di testa che quest’anno guiderà la manifestazione organizzata a Basilea, patria proprio di Michelle Hunziker. Si tratta quindi di aspettare qualche ora, ma i nomi di alcuni dei presentatori in lizza per la guida della prossima edizione della kermesse sembrano già certi.

Oltre alla nostra Michelle Hunziker, che da anni possiamo considerare come italiana, Eurovision 2025 potrebbe arruolare anche la cantante Sandra Studer, rappresentante per il suo paese nel 1991. E ancora, l’attrice Dominique Devenport, che negli anni scorsi ha prestato il volto alla Principessa Sissi. Come di consueto, quindi, si tratta di un team di professionisti che condurrà la manifestazione completamente in inglese proprio come è accaduto nelle passate edizioni, compresa quella in Italia in diretta da Torino, che era stata affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker su Eurovision

“Lo farei immediatamente”, aveva detto Michelle Hunziker in merito alla possibilità di presenziare alla kermesse, insieme ad altri, e questo suo sogno potrebbe diventare presto una realtà. Certo, le sue doti sono innegabili e la conoscenza approfondita delle lingue rappresenta un valore aggiunto per il suo ingaggio. Ma è anche una delle professioniste che meglio incarna lo spirito europeo, quello che da sempre va ricercando la manifestazione continentale in scena dal 13 al 17 maggio a Basilea.

L’Italia sarà di certo in finale, perché compresa nelle Big Five e quindi di diritto parte della serata conclusiva dello show. Questo accade perché figura tra i Paesi che hanno contribuito alla nascita di Eurovision e per questo premiati con il passaggio del turno che avviene senza che il nostro rappresentante debba misurarsi nelle semifinali.

Non sarebbe comunque la prima volta che lascia l’Italia per dedicarsi a prestigiosi progetti all’estero. È infatti richiestissima in Germania, proprio in virtù della conoscenza delle lingue, e recentemente ha partecipato a uno spettacolo in cui si è esibita insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Per l’Italia, che sarà sul palco di Eurovision Song Contest con il vincitore del Festival di Sanremo 2025 incoronato il 15 febbraio da Carlo Conti, in conduzione con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. L’annuncio ufficiale da parte della Confederazione Elvetica, che nel 2024 ha portato a casa il titolo con Nemo in The Code, è atteso per le ore 15 del 20 gennaio.