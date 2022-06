Laura Guadagno, chi è la sorella di Vladimir Luxuria

Fonte: Ansa Vladimir Luxuria, chi è la sorella Laura Guadagno

È amata da tutti. Vladimir Luxuria è uno dei volti più conosciuti della tv degli ultimi decenni (è stata anche eletta in Parlamento alla Camera) ma della sua vita privata si conoscono unicamente i dettagli che ha voluto raccontare in prima persona. Tra i suoi grandi amori, oltre a quello per la sua mamma, c’è anche quello per le sue sorelle e per suo fratello Glauco. Per Laura, in particolare, nutre un affetto del tutto speciale. Scopriamo insieme qualcosa di più su di lei.

Della sua vita privata si sa davvero pochissimo, se non che ha lasciato la Puglia da giovanissima e vive a Milano. Laura Guadagno si è spesso esposta per supportare sua sorella. Lo ha fatto nel 2016, in una lunga intervista concessa a Corriere della Sera, ma è stata spesso presente anche tra il pubblico di Isola dei Famosi, quando Luxuria è stata concorrente. Non solo. La bellissima sorella dell’opinionista dell’Isola è tornata in studio anche nel 2022, per sostenerla nel ruolo che ha ricoperto al fianco di Nicola Savino e con la conduzione di Ilary Blasi.

Sempre al suo fianco, anche nei momenti più difficili, ha raccontato – con ironia – di averla perdonata anche quando si è permessa di sottrarle il fidanzato: “Matteo. Cioè, si chiama in un altro modo, ma Vladi vuole che lo tuteliamo, siamo rimasti amici”. Un percorso difficile, quello di Vladimir Luxuria, che di certo le ha riservato dolore e sofferenza. L’amore della sua famiglia non è mai mancato, nonostante non sia stato sempre facile.

Vladimir Luxuria, il difficile percorso di accettazione

Una famiglia semplice, la sua, che non le ha mai negato l’amore di cui aveva bisogno. Farsi accettare è però stato difficile, soprattutto da parte del padre che non era pronto ad affrontare la situazione. Ci ha provato e ci è riuscito, proprio come ha raccontato Laura (con un pizzico d’orgoglio): “Era impreparato, faceva finta di niente, ma era sotto gli occhi di tutti. Una sera lo sentii prendersela con mamma: “Tuo figlio va in giro truccato come una donna!”. Lo aveva visto vicino alla stazione con dei colleghi, camionisti come lui. Ma alla fine non successe nulla. Provò a “mascolinizzare” Vladi, gli diceva: “Tu non ti devi truccare e ti devi vestire da maschio”. Capirai… Gli entrava in un orecchio e gli usciva dall’altro. Però a casa non si è mai travestito, penso per evitare inutili attriti“.

Il passato è solo un lontano ricordo. Il rapporto tra Vladimir Luxuria e i suoi fratelli è più vivo che mai. Non mancano le occasioni per dimostrare quanto siano uniti. Le foto sui social sono però rare, anche se c’è comunque spazio per le dimostrazioni d’affetto. Come quando Luxuria ha deciso di postare la foto di sua sorella, bellissima ritratta in una giornata al mare, per annunciare che sarebbe stata tra il pubblico di Isola dei Famosi 2022. La somiglianza tra le due è, poi, davvero incredibile. A cominciare dai capelli e dagli occhi scuri, fino ad arrivare allo splendido sorriso che le rende speciali.