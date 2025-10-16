Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini: “Era un raggio di sole”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vladimir Luxuria

“Un raggio di sole”. Vladimir Luxuria ricorda così Pamela Genini, la 29enne brutalmente uccisa dal compagno a Milano. Un caso gravissimo di femminicidio e una morte che ha sconvolto per la sua violenza. Pamela, che era una modella e aveva grandi sogni, in passato aveva partecipato a L’isola di Adamo ed Eva, reality del 2015 condotto proprio da Luxuria.

Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini

Intervistata da Adnkronos, Vladimir Luxuria ha ricordato Pamela Genini, conosciuta proprio sul set de L’isola di Adamo ed Eva, dove lei era arrivata come concorrente. “Sono rimasta malissimo – ha spiegato, parlando della scomparsa della 29enne, vittima di femminicidio -. All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”.

“Ricordo perfettamente la sua puntata, la terza – ha spiegato la conduttrice -. Lei arrivò come ‘seconda Eva’ per tentare l’Adamo della puntata, Riccardo, che perse la testa per lei e fu subito pronto a ‘mollare’ la prima ragazza. Pamela, però, pur sorridendo, declinò il suo corteggiamento. Disse che non le piaceva quel comportamento, lo trovò irrispettoso verso l’altra ragazza”.

Vladimir ha poi raccontato una ragazza solare, sorridente e dolce, che sognava l’amore. “Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico – ha svelato -. Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole”.

Ma tutti i sogni di Pamela sono stati spezzati, con violenza, dal compagno Gianluca Soncin che ha ucciso la 29enne con 24 coltellate. Un omicidio arrivato dopo una escalation di violenze e l’ennesimo femminicidio che dimostra l’esistenza di una vera e propria emergenza. “È terribile – ha commentato Luxuria -. Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. Il rischio è l’assuefazione”, le parole di Vladimir Luxuria, attivista, opinionista, conduttrice ed ex politica italiana”.

Il terribile femminicidio di Pamela Genini

Modella e imprenditrice, Pamela Genini era nata a Strozza (Bergamo) ed è stata brutalmente uccisa il 14 ottobre a Milano, dal suo compagno. Un omicidio terribile, avvenuto sul terrazzo del suo appartamento, compiuto dal 52enne Gianluca Soncin dopo che l’uomo aveva scoperto che lei voleva lasciarlo. “Non posso lasciarlo altrimenti m’ammazza”, aveva confidato a un’amica.

Con un’amica aveva creato la linea di bikini, EP SheLux, inoltre gestiva la filiale di un’agenzia immobiliare dedicata a immobili di lusso situati nel Quadrilatero della Moda. Quando aveva 19 anni aveva preso parte al reality condotto da Vladimir Luxuria in onda su Deejay tv. Bellissima e sorridente, Pamela condivideva spesso su Instagram le foto che raccontavano le sue giornate, fra i viaggi, la vita professionale e l’amore per Bianca, il suo chihuahua toy. Fra gli ultimi scatti pubblicati quelli realizzati a settembre a Venezia. Pamela aveva infatti sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema sfoggiando un elegantissimo abito argentato.