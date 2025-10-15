Chi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni: dalle sfilate al red carpet di Venezia

La giovane modella e imprenditrice è stata uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin nella sua casa di Milano. Pamela Genini aveva una vita davanti e tanti progetti da realizzare

Aveva soli 29 anni e un futuro pieno di progetti Pamela Genini, giovane modella e imprenditrice lombarda. Con un sorriso solare e una passione per la moda che l’aveva portata dai set fotografici al red carpet di Venezia, Pamela sembrava vivere la vita che aveva sempre sognato.

Martedì 14 ottobre, però, la sua storia si è interrotta tragicamente nel suo appartamento a Milano: è stata uccisa dal fidanzato Gianluca Soncin lasciando amici, familiari e chi la seguiva sui social increduli di fronte a una perdita così ingiusta e improvvisa.

Chi era Pamela Genini

Nata a Strozza, un piccolo borgo sul versante orientale della Valle Imagna, Pamela Genini aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda da bambina.

In un’intervista aveva infatti raccontato: “Ho iniziato a farmi fotografare quando avevo 8 anni con i primi book fotografici, mamma mi ha sempre appoggiato in questa mia passione. Così, quando a 16 anni ho deciso di buttarmi per trasformare questa passione in un lavoro, ho avuto massimo sostegno. Per me la fotografia deve essere semplice, naturale, spontanea: deve emergere la mia solarità”.

Un percorso che, a 19 anni, l’aveva portata a partecipare anche a L’isola di Adamo ed Eva, il reality show condotto da Vladimir Luxuria su Deejay TV.

Gestendo la sua vita tra Milano, Montecarlo e Dubai, qualche anno dopo ha trasformato la sua passione per la moda in un progetto imprenditoriale insieme all’amica Elisa Bartolotti. Le due ragazze hanno fondato EP SheLux, un marchio di beachwear nato dalla voglia di due amiche creative di combinare moda e mare.

Sul sito del brand, si legge: “Elisa Bartolotti, influencer di spicco e personaggio televisivo in grado creare nuove tendenze, esordisce nei concorsi di bellezza come modella di bikini, motivo che l’ha spinta a creare una linea beachwear insieme alla sua migliore amica Pamela Genini, modella e giovane imprenditrice alla quale piace mettersi in gioco pensando fuori dagli schemi”.

Amante dei viaggi, sui suoi profili social condivideva spesso momenti di vita quotidiana insieme alla sua inseparabile cagnolina Bianca, compagna di tante avventure e ricordi felici, tra cui una recente visita a Venezia: da un giro in motoscafo al Lido fino all’eleganza di un abito color argento sul red carpet del Festival del Cinema.

Pamela Genini, morta per mano del fidanzato

La sera del 14 ottobre, la vita di Pamela Genini si è interrotta sul terrazzo del suo appartamento a Milano, nel quartiere Gorla. Secondo quanto ricostruito, una discussione con il suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, è degenerata nel peggiore dei modi: l’uomo ha aggredito Pamela, colpendola con diverse coltellate.

Prima che tutto accadesse, Pamela aveva cercato aiuto, contattando sia il suo ex fidanzato sia la polizia, nella speranza di trovare protezione. Purtroppo, i soccorsi sono arrivati troppo tardi. Dopo l’aggressione, l’uomo — che secondo alcune testimonianze la giovane voleva lasciare — ha tentato di togliersi la vita ed è ora ricoverato all’ospedale Niguarda, sotto sorveglianza.

I vicini, testimoni di quei momenti drammatici, ricordano le urla e il terrore che si è diffuso nell’edificio. L’intera comunità è rimasta sconvolta, mentre amici e persone care si stringono nel suo ricordo: una ragazza solare, che amava la moda, mettersi in gioco e la sua cagnolina Bianca.

Tra i tanti messaggi apparsi sui social, quello condiviso dall’amica e collega Elisa raccontano lo sgomento e il dolore di chi l’ha conosciuta: “Pazzo? Sì lo sei, ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella. Ciao Pam, non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene amica mia”.