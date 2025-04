Fonte: Mediaset Ilary Blasi a The Couple

Su Canale 5 ha preso ufficialmente il via The Couple, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Una prima puntata da manuale, com’è generalmente nello stile del reality show. Presentazione delle coppie, della casa in cui i concorrenti vivranno (la stessa del Grande Fratello ritoccata velocemente dopo la fine dell’ultima edizione per cambiare alcuni elementi) e presentazione degli opinionisti, Francesca Barra e Luca Tommassini.

Di volta in volta i partecipanti affronteranno in diretta durante il prime time dei giochi e le sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare e prendere decisioni efficaci. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un vero e proprio colpo del destino.

Perché, nel corso delle settimane, al termine di ogni prova, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il montepremi da un milione di euro. L’obiettivo sarà arrivare in finale con il maggior numero di chiavi, per aumentare le probabilità di avere proprio quella giusta.

Il format è palesemente lo spin off del Grande Fratello, tanto che in Spagna è conosciuto come Gran Hermano Duo. Ma dopo i bassi ascolti dell’ultima edizione guidata da Alfonso Signorini Mediaset ha preferito cambiare nome, per provare a regalare una ventata di novità e freschezza. Presenta anche alcuni elementi alla Pechino Express, per via della presenza delle coppie.

A tratti ricorda pure La pupa e il secchione, vista l’ignoranza di alcuni partecipanti (che con le loro gaffe sono tutt’altro che divertenti). Uno show che deve sicuramente carburare e forse è prematuro un giudizio definitivo dopo una sola puntata. L’esordio di The Couple è andato avanti senza grossi colpi di scena, eccetto qualche problema tecnico con il notaio che non sembrava ben inserito nelle dinamiche della serata (e Ilary non ha perso occasione per prenderlo in giro).

Ilary Blasi, l’abito fa il monaco. Voto 6

Ilary Blasi è tornata su Canale 5 dopo un lungo periodo d’assenza. Alla prima puntata di The Couple si è mostrata raggiante e sicura di sé, però ha floppato con il suo look. Decisamente anonimo e per niente sfavillante, come ci ha abituato l’ex moglie di Francesco Totti in oltre venti anni di carriera.

Total black, con un lupetto a collo alto e lunga gonna nera. Una mise davvero molto, troppo, sobria, insomma, per niente da Ilary Blasi, o almeno dall’Ilary che abbiamo conosciuto noi. Quella conduttrice che lasciava sempre il segno con i suoi outfit, spesso fuori dal comune, stravaganti ed in grado di generare curiosità e polemica. Uno show nello show che questa volta è mancato.

La stessa Ilary diceva di divertirsi molto a scegliere le mise per destare l’attenzione degli spettatori: “Scelgo i look di istinto. A volte gli abiti piacciono, a volte no. Ma è giusto così. Anch’io, se fossi sul divano di casa per ore davanti alla tv, vorrei avere qualcosa da criticare”. E ora, cosa è successo? Beh, c’è sempre tempo per rifarsi e rendere più brillante la trasmissione pure con il look. Perché anche questo è spettacolo.

Per il resto conduzione solita di Ilary a The Couple: verace, solare, infarcita di romanesco, e sempre molto pungente. Uno stile che può piacere come non può piacere ma che indubbiamente sa distinguersi.

Elena Barolo esuberante. Voto 7

Un’Elena Barolo così divertente, fuori dagli schemi e a tratti trash forse non l’avevamo mai vista. Dall’apparenza quasi algida e distaccata, in realtà è tutt’altro. L’ex Velina di Striscia la notizia è stata la protagonista del siparietto esilarante più bello dell’intera serata di The Couple.

Durante la presentazione della coppia formata dalle ex Veline Elena e Thais Wiggers (tra l’altro ex compagna di Teo Mammucari), la Barolo ha raccontato al sua passione per i volatili, ai quali ha dedicato tantissime poesie. Il discorso si è subito trasformato in un malizioso siparietto, incalzato e incoraggiato da Ilary Blasi.

Insomma, uno scambio di battute tra Ilary ed Elena, con la Blasi che ha riso a crepapelle ammettendo di amare la Barolo. La gaffe ha regalato brio alla serata senza scadere troppo nel volgare.

Danilo e Fabrizio Mileto, quanta ignoranza. Voto 0

Alla prima puntata di The Couple è stata sicuramente protagonista (ahinoi) l’ignoranza di Danilo e Fabrizio Mileto, due fratelli pugliesi che non fanno parte del mondo dello spettacolo e rappresentano la quota Nip del programma. I due si occupano di aste immobiliari ma saltuariamente svolgono la professione di modelli (in passato hanno lavorato anche per brand molto importanti). Sono molto legati e affiatati.

Durante le prove hanno “regalato”, si fa per dire, uno strafalcione dietro l’altro. Prima hanno ammesso di non conoscere Cesara Buonamici, poi hanno fatto fatica a riconoscere una foto di Napoleone. Ma la gaffe più grave è stata sicuramente quando hanno affermato che “la Sardegna non fa parte dell’Italia”.

E subito dopo è arrivato Andrea, in coppia con Antonino Spinalbese, che ha assicurato che Giorgia Meloni è “Presidente della Repubblica”. Vanno bene le gaffe, ma a tutto c’è un limite.

Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese, flirt nell’aria: voto 7

Jasmine Carrisi farà sicuramente parlare a The Couple. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è un volto fresco e genuino, tutto da scoprire. Un modo anche per provare a scrollarsi di dosso la pesante etichetta di ‘figlia di’, tutt’altro che facile da eliminare.

Nonostante la giovane età la 23enne è alla ricerca dell’uomo giusto, oltre che di occasioni lavorative importanti (sogna da sempre di affermarsi come cantante), e dopo aver chiesto alla produzione se “ci sono boni nel programma”, sembra aver puntato già Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Un interesse subito notato da Ilary Blasi che ha chiesto a Jasmine il suo pensiero sull’hair stylist, che qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello di Alfonso Signorini. “Non lo conosco ma avremo modo di conoscerci“, ha replicato la Carrisi con fare malizioso. Sembra esserci aria di flirt ma per saperne di più non resta che attendere le prossime settimane…