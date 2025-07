La vita privata di Belen Rodriguez è davvero degna di una telenovela. Dopo mesi di solitudine, in cui si è concentrata sul lavoro e sui figli, la soubrette avrebbe finalmente iniziato ad uscire con qualcuno. E non uno qualsiasi bensì Alessandro Martorana, l’ex compagno storico di Elena Barolo.

Proprio l’ex Velina di Striscia la notizia che, complice la partecipazione a The Couple di Ilary Blasi, si è avvicinata parecchio ad Antonino Spinalbese, ex fiamma dell’argentina. Il valzer delle coppie e il gioco di intrecci è così servito.

Belen e Alessandro Martorana stanno insieme?

A lanciare l’indiscrezione Gabriele Parpiglia, giornalista sempre molto informato sulle vicende di casa Rodriguez. Pare che Belen e Alessandro Martorana si siano avvicinati durante l’ultima vacanza della showgirl in Sardegna.

I due sarebbero stati avvistati prima a cena, nell’esclusiva cornice del Cala di Volpe hotel extra lusso a Porto Cervo. Poi al Sanctuary dove, secondo una fonte, “sono stati incollati per tutta la sera”.

E non è finita qui, pare che i due stiano parlando di un viaggio da fare insieme in Turchia. Non solo: Martorana avrebbe anche omaggiato la Rodriguez di un prezioso gioiello. Un bracciale, tempestato di brillanti, che fa tre giri sul polso e che non passa inosservato.

Un modello che Belen ha indossato per una foto postata sui social e che, a quanto pare, possiedono solo due persone al mondo: un principe arabo e Alessandro. Il motivo è presto detto: è stato realizzato in un’oreficeria di Perugia ed è stato disegnato dallo stesso Martorana.

A destare sicuramente scalpore il fatto che Martorana sia l’ex fidanzato di Elena Barolo che, dopo aver preso parte a The Couple di Ilary Blasi, avrebbe iniziato ad uscire con Antonino Spinalbese, l’ex di Belen nonché padre di sua figlia Luna Marì. Sembra che proprio in virtù di questa frequentazione non scorra buon sangue tra la sudamericana e l’ex Velina di Striscia la notizia.

Tra l’altro il presunto avvicinamento tra Belen e Martorana sarebbe arrivato dopo tanti anni di conoscenza. In passato la Rodriguez, anche insieme all’ex marito Stefano De Martino, ha partecipato a più di qualche festa organizzata da Alessandro, noto per i suoi party sfavillanti e ricchi di personaggi noti.

Chi è Alessandro Martorana

Classe 1974, Alessandro Martorana è uno stilista nato e cresciuto a Torino da una famiglia siciliana. Dopo gli inizi in alcune aziende meccaniche, a 29 anni ha aperto il suo primo negozio di moda.

Da lì a poco la sua vita è cambiata radicalmente grazie anche all’incontro con Lapo Elkann che ha fatto conoscere il suo lavoro in tutto il mondo. Se quindi all’inizio Martorana si occupava principalmente di confezionare camicie su misura, nel giro di poco tempo è diventato il sarto di fiducia di molti calciatori.

In seguito al successo italiano, sempre grazie ad Elkann, ha lasciato il negozio di Torino per trasferirsi a Los Angeles ed è diventato il sarto dei vip. Oggi possiede una sartoria in Toscana con 32 sarti, tutto rigorosamente Made in Italy. E le sue creazioni sono apprezzate in tutto il mondo.

Per 13 anni Martorana è stato legato a Elena Barolo: la relazione è giunta al termine nella primavera 2025, quando entrambi hanno capito che l’amore era ormai finito. Nonostante il lungo rapporto non si sono mai sposati e non hanno avuto figli.