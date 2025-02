Fonte: IPA Olly

Torna anche nel 2025 il Radio Zeta Future Hits Live, kermesse canora che punta a promuovere i giovani talenti della musica italiana e a coinvolgere le nuove generazioni di ascoltatori. La manifestazione avrà luogo domenica 1 giugno 2025 al Centrale Foro Italico di Roma e prevede la partecipazione di alcune delle star della musica nostrana più amate dai ragazzi.

Tra di loro anche Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025, che ha deciso che non rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Non mancano, però, altri nomi noti, non solo alla generazione Zeta, nel cartellone della manifestazione canora.

Radio Zeta Future Hits Live 2025, tutti i dettagli

Anche nell’estate del 2025, Radio Zeta intende promuovere il talento dei giovani cantanti italiani con un evento che è già diventato un appuntamento fisso dell’estate nostrana. Domenica primo giugno 2025, infatti, avrà luogo il Radio Zeta Future Hits Live 2025 in una location suggestiva. La kermesse musicale si svolgerà al Centrale Foro Italico di Roma e sarà, ancora una volta, un vero e proprio Festival della Generazione Zeta.

Si tratta della quarta edizione dell’amato concerto, che intrattiene ogni anno milioni di giovani: “Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento”.

Radio Zeta Future Hits Live 2025, la scaletta dei cantanti

Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche nella prossima estate, tornerà il Radio Zeta Future Hits Live 2025 con una scaletta di cantanti davvero eccezionale: “Anche quest’anno, il Festival della Generazione Zeta porterà sul palco un cast straordinario di artisti e le canzoni che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate”.

Fonte: IPA

Nella lista degli artisti che prenderanno parte alla manifestazione anche Olly, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il cantante, quindi, si esibirà sul palco musicale con la sua Balorda Nostalgia, che ha conquistato il favore del pubblico e della giuria della prestigiosa kermesse musicale. La canzone non verrà presentata invece al prossimo Eurovision Song Contest, che avrà luogo a Basilea con la conduzione di Michelle Hunziker. Il cantante, infatti, ha deciso di non partecipare alla competizione canora e al suo posto andrà Lucio Corsi.

Ma anche un altro nome molto discusso dell’ultimo Festival di Sanremo figura tra i nomi degli artisti che prenderanno parte al concerto per le giovani generazioni: Fedez. I protagonisti della generazione Zeta, che parteciperanno alla manifestazione musicale, apprezzeranno dal vivo anche le note di Emis Killa, grande assente del Festival per un ritiro. In scaletta anche altre cantanti protagoniste della kermesse musicale: Gaia, Francesca Michielin, Joan Thiele, Noemi, Sarah Toscano e Serena Brancale.

Pure diversi uomini, presenti nella lista dei protagonisti del concerto, sono reduci dal Festival di Sanremo 2025. Si tratta di Rocco Hunt, The Kolors e Tonny Effe. Ma non mancheranno sul palco anche altri nomi molto amati dalla generazione Zeta: Mahmood, Artie, 5ive e Lazza. Questi sono solo i primi artisti annunciati per l’evento, ma gli organizzatori non mancheranno di presentare ai giovani ascoltatori ulteriori sorprese.