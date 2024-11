Radio Zeta Future Hits Live, la musica della Gen Z (e non solo) torna a Roma nel 2025

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Ufficio Stampa Radio Zeta Torna Radio Zeta Future Hits Live a Roma: la data

Pronti, musica e via! Il festival della Gen Z (e non solo) sta per tornare e lo fa, ovviamente, in grande stile. Stiamo parlando del Radio Zeta Future Hits Live, molto più che un concerto, un vero e proprio evento musicale che riunisce, in una sera, la musica più amata dalle nuove e dalle vecchie generazioni.

Organizzazione che vince non si cambia e, infatti, l’attesissima kermesse musicale tornerà nella Capitale nel 2025 che, per l’occasione, si trasformerà nel palcoscenico di uno spettacolo incredibile che vedrà l’esibizione dei più famosi protagonisti della scena musicale nostrana.

L’appuntamento con la quarta edizione del festival è previsto il 1° giugno del 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma e le prevendite sono già aperte. Segnate la data in agenda e preparatevi a fare incetta di musica.

Radio Zeta Future Hits Live, aperte le prevendite per l’edizione del 2025

Stessa location dello scorso anno, nuove hits da ascoltare: Radio Zeta Future Hits Live è questo e molto altro, un festival che negli anni è riuscito diventare il punto di riferimento per la musica live in Italia amata dai giovanissimi, ma non solo. Proprio qui, per sancire l’inizio dell’estate, le nuove e le vecchie generazioni si incontreranno e si parleranno attraverso il linguaggio universale della musica.

Giunto alla sua quarta edizione, il festival più atteso dell’anno animerà la Capitale 1° giugno del 2025 al Centrale del Foro Italico di Roma. Le prevendite sono aperte e i biglietti per la kermesse sono già disponibili per l’acquisto su TicketOne.

Radio Zeta Future Hits Live: gli artisti delle scorsa edizione

Inizierà a suon di musica, l’estate della Capitale, che ospiterà un cast eccezionale di artisti pronti a incantare il pubblico con esibizioni indimenticabili. La promessa di Radio Zeta Future Hits Live, ampiamente mantenuta nelle scorse edizioni, è quella di celebrare i grandi successi di oggi e di domani e avvicinare vecchie e nuove generazioni attraverso la musica.

Non sappiamo ancora chi salirà sul palco del Centrale del Foro Italico l’anno prossimo, ma uno sguardo all’edizione del 2024 ci restituisce una rosa di cantanti davvero eccezionale fatta di grandi artisti come Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso, Geolier, Ghali, Orietta Berti, Rocco Hunt, Tananani, The Kolors, Tony Effe e molti altri.

Torneranno sul palco di Radio Zeta Future Hits Live 2025? Non ci resta che attendere e seguire tutti gli aggiornamenti attraverso l’hashtag ufficiale #radiozetaFHL25.