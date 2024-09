Future Hits Live 2024, la scaletta dei cantanti sul palco

Fonte: IPA Elodie e Clara

Dopo il grande successo della prima data al Foro Italico di Roma del 31 maggio, il Radio Zeta Future Hits Live è pronto a tornare con una nuova e imperdibile serata che vedrà la musica protagonista assoluta. Il 4 settembre 2024, l’Arena di Verona si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere la terza edizione di questo festival dedicato alla Generazione Zeta.

Nato con l’obiettivo di mettere in luce e celebrare i grandi artisti che fanno battere il cuore dei giovani, il Future Hits Live promette uno spettacolo emozionante, che coniuga performance di altissimo livello con l’energia e la freschezza tipiche di Radio Zeta. Ecco la lista completa dei cantanti sul palco.

“Future Hits Live”: i cantanti sul palco

Terminata la serata dell’ RTL Power Hits Estate in cui Tananai e Annalisa hanno ottenuto il riconoscimento per Storie brevi come hit indiscussa dell’estate, l’Arena di Verona si prepara ad accogliere un altro incredibile momento di grande musica. Il Future Hits Live 2024 di Radio Zeta porterà all’Arena un cast che si preannuncia stellare, con un mix di artisti affermati e nuove promesse che rappresentano perfettamente il meglio della musica italiana contemporanea.

Sul palco vedremo Alessandra Amoroso, Mahmood, Annalisa, Elodie, Rocco Hunt, The Kolors e Tananai. Insieme a loro anche Alex Wyse, Angelina Mango, Anna, Artie 5ive, Benji & Fede, BigMama, BNKR44, Bresh, Clara, Diss Gacha, Ditonellapiaga, Ele A, Fred De Palma, Gaia, Holden, Icy Subzero, JVLI, LDA, Leo Gassmann, Leon Faun, Naska, Olly, Petit, Rhove, Sarah, Sixpm, Tony Effe, Geolier, Rose Villain, Coma_Cose e Alfa.

Inoltre, il festival riserverà poi una sorpresa speciale ai fan con le esibizioni di Capo Plaza, Emma, Kid Yugi e Tony Boy, rendendo così la serata ancora più piena e imperdibile.

Ad accompagnare gli artisti sul palco ci saranno i volti e le voci di Radio Zeta: Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Paola Di Benedetto, già conduttrice di Radio Zeta e RTL 102.5, porta con sé un’esperienza consolidata e una passione per la musica che sarà tangibile durante tutta la serata. Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, invece, incarnano perfettamente i valori della Generazione Zeta, essendo loro stessi giovani rappresentanti di questa generazione.

“Future Hits Live”, dove e quando vederlo

L’appuntamento per il Future Hits Live 2024 è programmato per il 4 settembre all’Arena di Verona in diretta a partire dalle ore 21:00. Per chi non potrà essere presente fisicamente, ci sono diverse modalità per seguire l’evento. Sarà possibile sintonizzarsi su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) o su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky). Inoltre, l’evento sarà trasmesso in streaming su RTL 102.5 Play e in diretta anche su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Oltre alla diretta dell’evento, Radio Zeta e RTL 102.5 offriranno ai loro followers una copertura esclusiva del dietro le quinte. Interviste agli artisti, backstage, prove e momenti inediti saranno condivisi sui principali canali social delle emittenti, offrendo un’esperienza immersiva che va oltre il semplice concerto in un’atmosfera di musica e spettacolo capace di attirare l’attenzione della Generazione Zeta come nessun altro.