Annalisa e Tananai, Storie brevi incoronata tormentone dell’estate

Fonte: Getty Images Annalisa e Tananai

Nella miriade di hit che sono state in grado di farci cantare e ballare durante i mesi più caldi del 2024, la serata RTL 102.5 Power Hits Estate trasmessa in diretta dall’Arena di Verona ha decretato un vincitore assoluto: il tormentone 2024 è Storie brevi, la ballad di Annalisa e Tananai che ha catturato cuore e mente del pubblico.

Annalisa e Tananai, “Storie brevi” è la hit dell’estate

Nessun motivetto latino americano, nessuna barra rappata: il tormentone dell’estate 2024 è una hit insolita, capace di entrare nella testa grazie a due voci amatissime del panorama italiano. Storie brevi, il brano di Annalisa e Tananai, è ufficialmente la canzone più amata dal pubblico.

Un riconoscimento che i due cantanti hanno ricevuto durante la serata del RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 all’Arena di Verona: un evento di grande musica live in cui, tra gli ospiti annunciati, hanno fatto capolino a sorpresa anche Achille Lauro, i Club Dogo, Ornella Vanoni e Piero Pelù. Sul palco, Annalisa e Tananai hanno ricevuto il premio per quella ballad che è riuscita a rimanere in testa alla classi delle canzoni più ascoltate e votate per ben dieci settimane.

“Storie brevi è un approccio diverso all’estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d’animo” ha spiegato Annalisa.

Anche Tananai, entusiasta del risultato ottenuto, si è dimostrato fiero che una canzone forse lontana dalle più classiche hit estive, più riflessiva e malinconica, abbia ottenuto un riconoscimento così importante: “Una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in Storie brevi”.

Sul podio, insieme a loro, un’altra coppia che ha decisamente centrato l’obiettivo estivo: Tony Effe e Gaia hanno ottenuto il secondo posto con la loro Sesso e Samba. Il terzo posto è andato invece a Karma dei The Kolors, procedendo poi con Ra Ta Ta di Mahmood e 30° di Anna. Una classifica generata grazie ai voti degli ascoltatori ponderati con i dati dell’airplay radiofonico rilevati da EarOne.

Gli altri premi del “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024”

Durante la serata non sono mancati poi altri riconoscimenti il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, conferito al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno al 29 agosto 2024 con i dati Gfk è andato a Tony Effe e Gaia per Sesso e Samba, mentre il singolo indipendente premiato con RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI è A Bar Song (Tipsy) di Shaboozey.

Insieme a questi, torna Annalisa che ha ottenuto il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE per la sua Sinceramente, il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia dal 24 giugno al 30 agosto 2024. L’album più venduto, premiato con l’RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024, è invece quello di Sfera Ebbasta, X2VR.