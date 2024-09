Rtl Power Hits Estate 2024, pagelle: Elodie “orientale” (9), ma Angelina insuperabile (10)

Fonte: IPA Elodie

Ci hanno fatto compagnia nelle ore in spiaggia, ci hanno fatto cantare mentre con gli amici sorseggiavamo un mojito al bar, ci hanno accompagnati in lunghe ore in macchina: i tormentoni estivi fanno parte inestricabilmente delle estati italiane. Ora, Rtl Power Hits Estate, giunto all’ottava edizione, ha decretato quale delle molte canzoni passate in radio nei mesi più caldi dell’anno è effettivamente la più amata. Indovinate? A ricevere il premio sono stati Annalisa e Tananai, bellissimi e affiatati, con la canzone Storie brevi. I due artisti sono stati premiati all’Arena di Verona: il loro singolo ha dominato le preferenze degli ascoltatori per ben dieci settimane. Ma sul palco si sono alternati cantanti incredibili e coinvolgenti.

Annalisa e Tananai, che mix perfetto. Voto 8

Sono i vincitori della serata. Affiatatissimi, bellissimi e divertenti. La loroStorie brevi è un inno all’estate, agli incontri fugaci e alle storie, che, nate per essere effimere, resistono e si scoprono stabili. Bene, c’è da sperare che per questa coppia la storia si ancora molta lunga perché funzionano alla perfezione. “Storie brevi è un approccio diverso all’estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati — ha commentato Annalisa —. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d’animo”.

Tananai descrive il brano come “una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi”. Per noi, voto 8.

Elodie, il look “orientale”. Voto 9

Ha fatto ballare tutta l’Arena di Verona, nessuno escluso, possiamo dirlo con certezza. Elodie è la Regina dei Tormentoni, ce lo dimostra di anno in anno, sfornando inesorabilmente una canzone le cui note canticchieremo nella testa senza sosta nei momenti meno opportuni. Questa volta sul palco dell’Arena di Verona ha indossato un corto abito giallo brillante in stile kimono. Belli i dettagli ricamati con uccelli e vegetazione, tipici giapponesi, bella la variante della gonna cortissima a pieghe per dare movimento all’insieme. Il tocco da maestra di seduzione? I lunghissimi stivali in pelle viola, alti fin sopra il ginocchio.

Fedez ed Emis Killa, la solita cosa (che piace). Voto 6

“Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”, è da quando è uscita Sexy Shop, la canzone tormentone di Fedez e Emis Killa per l’estate 2024, che non riusciamo a togliercela dalla testa. Bagno di folla per Fedez, che si è avvicinato agli spettatori dell’Arena di Verona cantando proprio tra di loro. “Non vi preoccupate, non sono diventato alto”, scherza il rapper nelle sue storie Instagram, “ero solo in piedi su una sedia”. Fedez si è preso un’estate di recupero dopo l’anno veramente difficile appena passato e sembra che stia bene e che abbia abbracciato un nuovo capitolo della sua vita. Emis Killa invece calca il palco consapevole di aver appena festeggiato i suoi primi 15 anni di carriera: anche lui è entrato nella storia del rap italiano e si vede.

Angelina Mango regina indiscussa del palco. Voto 10

Quando Angelina c’è, si sente. E si sente che questo è stato un anno pazzesco per lei. La vittoria al Festival di Sanremo, la partecipazione (e il quinto posto eccellente) all’Eurovision, il tour europeo, i premi, l’amore del pubblico… Insomma, un anno stratosferico, che promette per questa preparatissima cantante un futuro luminoso se saprà usare bene le sue carte. Sul palco dell’Arena di Verona, per Rtl Power Hits Estate, Angelina Mango ha cantato Melodrama, canzone dai toni interessanti che lei, come sempre, sa come interpretare benissimo sul palco, con le movenze che ormai abbiamo imparato a conoscere bene.