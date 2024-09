RTL Power Hits Estate, la scaletta dei cantanti sul palco

Fonte: IPA Rose Villain, Anna e Annalisa

L’Arena di Verona è pronta a fare da teatro a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il Power Hits Estate di RTL 102.5. Giunto alla sua ottava edizione, lo show è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, decretando il brano che ha dominato l’estate e regalando esibizioni indimenticabili degli artisti e delle artiste che ci hanno fatto cantare e ballare durante i mesi più caldi dell’anno.

Scopriamo quali cantanti vedremo e quando e dove seguire in diretta l’evento che ha già registrato il tutto esaurito nella serata del 3 settembre 2024.

“RTL Power Hits Estate”, gli artisti sul palco

La serata del Power Hits Estate 2024 sarà presentata da due volti noti al pubblico di RTL 102.5: Matteo Campese e Paola Di Benedetto, che con la loro energia e professionalità guideranno gli spettatori attraverso una serata ricca di musica e spettacolo. Sul palco dell’Arena di Verona si alternerà una line-up stellare, che include tutti i nomi che hanno scandito l’estate 2024.

Tra i protagonisti della serata, ci saranno alcune delle voci più amate della musica italiana come Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Articolo 31, Anna, BigMama, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani e Gaia.

La lista degli artisti continua con altre star del panorama musicale come Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Questi artisti, con i loro brani di successo, hanno saputo conquistare le classifiche e i cuori del pubblico durante l’estate, e sono pronti a far rivivere quelle emozioni sul palco dell’Arena, rendendo la serata un’esperienza musicale unica.

“RTL Power Hits Estate”, i premi della serata

Oltre alle esibizioni live, uno dei momenti più attesi sarà la proclamazione del RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, il premio che decreterà il brano simbolo dell’estate. Questo riconoscimento, ormai ambito da tutti gli artisti, celebra la canzone che ha meglio rappresentato l’estate e sarà il momento clou dello show.

Ma non sarà l’unico premio della serata: verranno infatti assegnati altri prestigiosi riconoscimenti. Tra questi, il RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, che sarà consegnato al singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno al 29 agosto 2024, secondo i dati GfK.

Inoltre, il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI sarà attribuito al singolo indipendente più trasmesso dalle radio, mentre il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE andrà al brano più eseguito durante gli eventi live in Italia nello stesso periodo. Infine, il RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024 premierà l’album più venduto tra il 25 agosto 2023 e il 29 agosto 2024, un riconoscimento che celebra il successo di un intero anno di musica.

Dove e quando vederlo

Per non perdere neanche un istante di questo straordinario evento organizzato da RTL 102.5, il Power Hits Estate 2024 sarà trasmesso in diretta il 3 settembre, a partire dalle ore 21:00, su TV8, Sky Uno, RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky) e Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e 735 di Sky). Inoltre, sarà possibile seguirlo anche in streaming su RTL 102.5 Play e su NOW. Preparatevi per una serata di musica, spettacolo ed emozioni direttamente dal cuore dell’Arena di Verona.