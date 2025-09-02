Ascolti tv dell’1 settembre, Ilary Blasi vince di poco. Gerry Scotti fenomeno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

È iniziato settembre e qualcosa in tv si sta muovendo. Anche se restano in palinsesto le grandi repliche e i best of.

Rai 1 ha così riproposto la fiction Champagne su Peppino di Capri, mentre su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Cornetto – Battiti Live Compilation dove vengono riproposte tutte le hit dell’estate.

Si concludono anche i programmi che ci hanno tenuto compagnia in estate, come Filorosso su Rai 3 che ha chiuso i battenti. Nell’ultima puntata Manuela Moreno ha affrontato i recenti fatti di attualità italiana e internazionale con Marco Travaglio. Invece, su Rai 2 è andata in onda in prima assoluta la fiction tedesca, Squadra Speciale Cobra 11.

Rete 4 ha trasmesso il primo appuntamento di stagione di Quarta Repubblica dove Nicola Porro ha intervistato il ministro della Difesa Guido Crosetto sui principali dossier del governo. Mentre su Italia 1 è andata in onda una puntata di Chicago P.D..

Prima serata, ascolti tv dell’1 settembre: Ilary Blasi vince di poco

Su Rai 1 Champagne incolla al piccolo schermo spettatori pari al 1.442.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 Battiti Live Compilation ha conquistato 1.429.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 838.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Italia1 Chicago P.D. raduna 1.058.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Filorosso segna 592.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 il ritorno di Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 599.000 spettatori (5%). Su La7 Insider – Dietro la verità raggiunge 479.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate ottiene 297.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy riparte da 696.000 spettatori con il 4.5%.

Access Prime Time, dati dell’1 settembre: La Ruota della Fortuna sfiora i 4 milioni

Su Rai1 Techetechetè piace a 2.687.000 spettatori (14.7%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.878.000 spettatori pari al 26.6%.Su Rai2 TG2 Post interessa a 475.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.068.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 818.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.338.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 705.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 604.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.092.000 spettatori (5.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 644.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 2.326.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.580.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 il ritorno di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.353.000 spettatori (14.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.983.000 spettatori (15.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (408.000 – 4.4%), The Rookie totalizza 437.000 spettatori con il 3.6% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 506.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 387.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. Miami intrattiene 563.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.054.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob a Venezia segna 704.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 732.000 spettatori (4.7%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 115.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 387.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (270.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 470.000 spettatori con il 3%.