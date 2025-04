Kate Middleton, Harry a Londra e l’incubo del ritorno di Meghan Markle

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William si sono trovati da soli ad affrontare il ritorno di Harry a Londra che è giunto nella capitale britannica che presenziare al processo sulla sua sicurezza. I Principi del Galles tremano alle sue parole e soprattutto davanti all’incubo di un suo possibile ritorno con Meghan Markle.

Kate Middleton e William soli al ritorno di Harry

Re Carlo e Camilla sono in Italia, impegnati in un viaggio di Stato, ed Harry ha fatto ritorno in patria. Così, Kate Middleton e William si sono trovati soli, senza l’appoggio del Sovrano, ad affrontare e arginare l’impatto suscitato dalla presenza a Londra del Duca del Sussex.

Il motivo di questa visita di Harry nella capitale britannica è sempre lo stesso: il problema della sicurezza. Il Duca del Sussex pretende la scorta della polizia per sé e per la sua famiglia quando soggiorna in Inghilterra. Scorta che gli è stata negata perché non più membro senior della Corte. Lui ha protestato, ha intentato una causa e il tribunale gli ha dato torto. Non contento, ha fatto ricorso. Ed eccolo qui in Aula a perorare le sue ragioni.

Kate Middleton, l’incubo del ritorno di Meghan Markle

Le parole di Harry hanno fatto tremare William e Kate. I Principi del Galles temono molto un eventuale ripresa dei doveri di Corte da parte dei Duchi del Sussex. La convivenza con loro a Palazzo tra il 2018 e il 2020 è stata disastrosa. Quando si sono dimessi dal Palazzo, Kate e consorte hanno tirato un sospiro di sollievo, anche se gli attacchi di Harry e Meghan contro la Famiglia Reale sono stati tremendi.

Ma tutto sommato, la loro lontananza ha giovato all’interno della Corte. Per questo, anche solo l’idea che possano riprendere a lavorare per la Monarchia spaventa Kate e William. Quest’ultimo poi non parla con Harry da oltre un anno e pare che ostacoli qualsiasi possibilità di una riconciliazione.

Kate non ha certo piacere di ritrovarsi la cognata tra i corridoi del Palazzo. Le due donne non si sono mai sopportate. Lady Markle non ha intenzione di piegarsi al protocollo né alle ragioni della Corona, ma le parole pronunciate da Harry in Aula fanno paura perché non escludono un possibile ritorno a Corte.

Kate Middleton, le parole di Harry che fanno paura

Alla Corte di Appello, infatti, sono state pronunciate le seguenti frasi. Il Duca e la Duchessa “si sono sentiti costretti a fare un passo indietro” dai loro ruoli di membri senior della Famiglia Reale in quanto ritenevano di “non essere protetti dall’istituzione”.

I legali dei Sussex hanno proseguito che i Duchi “desideravano continuare a svolgere i loro compiti a sostegno della defunta Regina in qualità di membri della Famiglia Reale finanziati privatamente”.

Dichiarazioni che possono essere intrepretate come l’intenzione da parte di Harry e Meghan di ritornare ai doveri di Corte, se venissero esaudite le loro richieste.

Kate e William temono che una tale situazione si possa davvero concretizzare e di ritrovarsi tra i piedi Harry e Meghan, i quali godrebbero per giunta di una certa autonomia e potrebbero davvero mettere i bastoni tra le ruote ai Principi del Galles.