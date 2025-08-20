L’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, le date delle semifinali e della finale

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA JJ, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2025

Dopo 11 anni dall’ultima volta, Vienna torna ad ospitare l’Eurovision Song Contest. L’edizione 2026 della gara canora europea avrà come cornice la principesca capitale austriaca, grazie al trionfo del suo nativo JJ all’ultimo contest. Si tratta della terza volta che l’Austria ospiterà l’Eurovision, l’ultima edizione era stata nel 2015, per merito della vittoria al contest 2014 della conturbante Conchita Wurst e della sua hit Rise like a Phoenix.

Vienna ospita l’Eurovision Song Contest 2026

Tradizione vuole che l’Eurovision Song Contest venga ospitato dal Paese vincitore dell’edizione precedente. Il merito di gara, però, si accompagna ad altri rigidi criteri. Prima di ritenere una città adatta ad ospitare l’ESC, la commissione analizza attentamente il funzionamento delle infrastrutture locali e la capacità del luogo di accogliere adeguatamente le migliaia di persone che seguono l’evento, tra delegazioni, staff, giornalisti e, non ultimi, fan.

Non stupisce che Vienna abbia superato senza sforzo l’esame di ammissione. La capitale austriaca dispone di 82mila posti letto in circa 433 hotel, collegamenti diretti con 195 città in 65 paesi diversi e la rete ferroviaria notturna migliore del continente. Ogni anno ospita più di 6mila eventi internazionali tra congressi e manifestazioni culturali – tutti in modo impeccabile. Per l’Eurovision 2026, la città della Principessa Sissi promette intere settimane di festeggiamenti e divertimento. Oltre al contest ufficiale, sono in preparazione numerosissimi eventi collaterali, concerti gratuiti, fan zone ed eventi sparsi per l’intera città.

Con l’edizione 2026, Vienna si posiziona al quarto posto tra le città che hanno ospitato più volte il grande evento canoro. A pari merito troviamo Copenaghen, Malmö e Stoccolma. Nelle prime posizioni troviamo Dublino, Londra e Lussemburgo.

Quando si terrà la finale e come ottenere i biglietti

Così come fu nel 2015, le spettacolari esibizioni dell’Eurovision Song Contest, si terranno all’interno della maestosa Wiener Stadthalle, uno degli spazi più attrezzati per concerti ed eventi dal vivo di tutta l’Austria. Le semifinali sono programmate per il 19 e 21 maggio 2026, mentre la finalissima si terrà sabato 23 maggio 2026. Questa sarà la 70esima edizione dell’Eurovision e, per questo, l’organizzazione ha promesso un nuovo logo e qualche promessa speciale.

I biglietti per assistere dal vivo all’ESC 2026 potranno essere acquistati, in diverse fasi, a partire dall’autunno 2025. Dal vivo si potrà assistere anche alle prove generali, oltre che alle semifinali e alla serata conclusiva, che decreterà il vincitore. Escludendo i consueti pacchetti speciali per turisti e fan, i prezzi, stando a quelli degli anni passati, si aggireranno tra i 200 e i 350 euro per la serata finale. Costi più contenuti anche i ticket per le serate precedenti.

Gli Eurovision in Italia

Anche l’Italia è tra le Nazioni che possono vantare ben più di un’edizione casalinga dell’Eurovision Song Contest. La prima fu nel 1965, al teatro Politeama di Napoli. Il primo arrivo dell’ESC nello Stivale ci fu guadagnato da Gigliola Cinquetti, che vinse l’edizione del ’64 con l’immortale Non ho l’età. La seconda volta fu merito di Insieme, con cui Toto Cutugno trionfò all’ESC 1992. L’anno dopo il grande evento fu ospitato dagli Studi di Cinecittà di Roma. L’edizione italiana più recente è quella di Torino 2022, merito dei Måneskin e dalla loro rockettara Zitti e buoni.