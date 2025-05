Toto Cutugno, testo e significato di Insieme: 1992. La canzone che vinse l’Eurovision

Fonte: Ansa Toto Cutugno

Era il 5 maggio del 1990. Sul palco di Zagabria, nel cuore di una Jugoslavia ancora intera ma già fragile, un uomo in giacca bianca cantava un sogno condiviso: un’Europa unita e finalmente insieme. Quell’uomo era Toto Cutugno, e la sua canzone, Insieme: 1992, avrebbe riportato l’Italia sul tetto dell’Eurovision dopo 26 anni di assenza dal podio. Non fu solo una vittoria musicale. Fu un momento simbolico, in cui una melodia semplice si fece portavoce di un’epoca che stava cambiando e che probabilmente stava diventando quella che oggi conosciamo. Lo fece con le parole giuste, quelle che ancora adesso, a distanza di oltre trent’anni, sono di grande attualità.

Il significato di Insieme: 1992

“Unite, unite, Europe”. Poche parole, incise nel ritornello, che rappresentano l’anima del brano. Insieme: 1992 nasce come canzone-manifesto: l’Europa che Toto Cutugno canta è quella che guarda con speranza all’entrata in vigore del Mercato unico europeo, prevista proprio per il 1992. Non è infatti un caso che il titoli evochi direttamente quella data.

L’artista si rivolge a un noi collettivo, un insieme che supera i confini e le differenze, invitando i popoli europei a riconoscersi in un progetto comune. Il brano non si rifugia mai nell’astrazione ma parla di persone, di mani che si stringono e di un viaggio da compiere uniti. E lo fa con una melodia che, pur restando fedele alla tradizione italiana, si apre a un respiro più ampio e quasi corale.

Fonte: IPA

Il testo

Quella sera a Zagabria, davanti a milioni di telespettatori, Toto Cutugno portò sul palco portò un’idea forte di futuro. E il pubblico europeo rispose. Insieme: 1992 vinse l’Eurovision Song Contest del 1990 con 149 punti, precedendo la Francia e la Norvegia. Per l’Italia, era la seconda vittoria assoluta nella storia della manifestazione, dopo quella di Gigliola Cinquetti nel 1964. Ci sarebbero voluti oltre 30 anni per riportare il Contest nel nostro Paese, grazie al trionfo dei Måneskin in Zitti e Buoni sul palco di Amsterdam.

Ma se la vittoria rappresentò un trionfo una vittoria internazionale, in patria il brano fu accolto con una certa freddezza. In un’Italia ancora restia ad abbracciare l’Eurovision come palcoscenico autorevole, Toto Cutugno fu spesso sottovalutato. Eppure, con il senno di poi, è difficile non riconoscere a Insieme: 1992 il merito di aver anticipato – e forse contribuito a plasmare – un sentire europeo che solo qualche anno dopo sarebbe diventato realtà politica.