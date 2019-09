Chi è Benedetta Bellini, la moglie di Max Giusti

editato in: da

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti e la donna che è accanto a lui da ben quindici anni.

Lontana dai riflettori, ma fondamentale nella vita dell’attore, Benedetta ha conosciuto Max quando era all’apice del successo, ma consapevole che nella sua esistenza mancava ancora qualcosa di importante. Il loro incontro ha cambiato per sempre il destino di entrambi e da allora non si sono più lasciati.

La love story è iniziata poco dopo la fine dell’amore fra Max Giusti e Selvaggia Lucarelli, a cui è stato legato per sette anni. Dopo il colpo di fulmine e cinque anni d’amore, la coppia ha deciso di convolare a nozze. Nel 2010 è arrivato il primogenito Matteo e due anni dopo Caterina.

Oggi Max non potrebbe essere più felice, come ha raccontato anche a Caterina Balivo, ospite di Vieni da Me. “Stiamo insieme da 15 anni – ha svelato il comico -, non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”.

L’attore ha poi affermato di non essere geloso della moglie e di fidarsi ciecamente di lei. “Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco – ha confidato alla Balivo parlando di Benedetta Bellini -. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”.

“Ho una fiducia totale in lei – ha concluso -, non riesco a immaginare di essere geloso: la gelosia è una cosa brutta, in un rapporto ci deve essere fiducia. Se qualcuno nella vostra vita, con la scusa della gelosia, vi vuole frenare, cacciatelo via”.

Molto riservata e lontano dai riflettori, Benedetta spesso accompagna il marito agli eventi mondani, ma di lei si sa poco e niente. L’unica certezza è che rappresenta un punto fermo nell’esistenza movimentata di Max Giusti e che il comico è certo di poter contare sempre su di lei.