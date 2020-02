Perché è famoso Max Giusti di Pechino Express

editato in: da

Max Giusti è uno dei concorrenti dell’ottava stagione di Pechino Express e con Marco Mazzocchi forma la coppia de I Gladiatori. Nato a Roma il 28 luglio 1963 da padre marchigiano e mamma sarda, giovanissimo ha intrapreso la carriera artistica e si è fatto apprezzare fin da subito per il suo talento di comico.

L’esordio in tv è arrivato per lui a soli 23 anni e con programmi di grande importanza, ossia Stasera Mi Butto e Ricomincio da Due (in quest’ultimo caso ha lavorato fianco a fianco con Raffaella Carrà). Dopo diverse altre esperienze televisive – tra le quali è possibile citare la trasmissione Mi Raccomando con Massimo Ranieri – è arrivata per lui la grande occasione.

Nel 2001, Max Giusti – all’anagrafe Massimiliano – è stato infatti scelto per la conduzione di Stracult. In quel periodo, il pubblico ha avuto modo di apprezzare anche le sue doti di imitatore nello studio di Quelli che il Calcio. Tra i personaggi famosi che ha imitato è possibile citare Cristiano Malgioglio, Kabir Bedi, Maradona e molti altri.

Nel 2007, Max Giusti si è messo alla prova anche con la fiction televisiva. Risale infatti a quell’anno la sua partecipazione alla fiction Raccontami. L’anno successivo, invece, è stato il turno della settima stagione di Distretto di Polizia. Qualche anno prima, per la precisione nel 2001, Max Giusti ha esordito nel cinema in E Adesso Sesso, commedia diretta da Carlo Vanzina.

Il suo talento lo ha visto misurarsi anche con il doppiaggio di cartoni animati: nel 2010, infatti, ha prestato la sua voce al personaggio di Gru in Cattivissimo Me. Conduttore di Affari Tuoi per ben cinque anni e concorrente a Tale e Quale Show, nel tempo libero si dedica ai suoi più grandi hobby, ossia la motocross e il tennis.

Molto credente – ha incontrato due volte Papa Francesco – dal 2009 è sposato con Benedetta Bellini. I due sono genitori di Matteo e Caterina, nati nel 2010 e nel 2012. Prima di incontrare la moglie, Giusti ha avuto una lunga relazione con Selvaggia Lucarelli.

Attivo su Instagram – dove ha un profilo seguito da circa 35mila persone tramite il quale condivide soprattutto scatti legati alla sfera professionale – Max Giusti è stato spesso ospite di Stefano De Martino nello studio di Stasera Tutto è Possibile.