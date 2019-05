Come insegnare al tuo lui a fare l’amore

editato in: da

Che sia tenero, passionale o romantico, fare l’amore è l’atto che più di ogni altro ci avvicina al partner. Un turbinio di piacere ed emozioni che ci unisce sempre di più al nostro lui o che, invece, tende ad allontanarci nei momenti critici della nostra storia.

Ma cosa fare quando i momenti di intimità con il partner diventano sempre più rari? E quali sono le soluzioni per tornare a godere del piacere di coppia? Se la vostra sfera sessuale sembra essersi congelata, allora cercate di fare qualcosa per scaldare l’atmosfera con il vostro lui, magari guidandolo nel farvi raggiungere l’orgasmo o semplicemente proponendogli qualche nuova idea per raggiungere il piacere insieme.

Ecco allora qualche consiglio utile, da dare al vostro partner, per fare l’amore in maniera coinvolgente e soddisfacente.