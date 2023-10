Sex toys fai da te: 10 idee per oggetti erotici fatti in casa

Quante cose puoi usare come sex toys che già possiedi in casa? Probabilmente più di quelle che pensi! Scopri quali sono e lasciati ispirare per nuove giocose fantasie erotiche

Chi avrebbe mai pensato che ogni stanza della casa potesse contenere al suo interno oggetti di uso comune perfetti anche come sex toys? Ebbene sì, in casa abbiamo varie cose che possono essere trasformate in fantastici oggetti del piacere. Ovviamente in commercio ci sono tantissimi sex toys, diversi per dimensioni e utilizzo, pensati con materiali ad hoc per questo scopo: noi ti consigliamo di utilizzare quelli, seguendo le norme igienico sanitarie necessarie per un piacere sessuale garantito e sicuro. Ma se vuoi sorprendere il partner o lasciarti andare a momenti di piacere in solitaria in modo insolito, ecco 10 idee per oggetti erotici fatti in casa che puoi trovare nelle varie stanze della tua abitazione.

Mestoli e cucchiai di legno

La cucina è un ambiente particolare e diverso per i rapporti sessuali: puoi utilizzare il tavolo, le sedie, i mobili sparsi per la stanza come piano di appoggio, ma sai che puoi utilizzare i cucchiai di legno come gioco erotico? Basterà aprire il cassetto e prendere il mestolo per sostituire in modo perfetto la paletta per lo Spanking: se ti/vi piace il soft BDSM, leggeri colpi sulle zone intime e sulle natiche con i cucchiai di legno possono essere un tocco di piacere, per te e per il partner.

Cibi e ghiaccio

Cosa hanno in comune cetrioli, carote, zucchine e melanzane (alcune tipi)? Oltre a essere buonissimi come ortaggi nelle varie ricette, possono essere perfetti anche come dildi. Per prima cosa scegli quelli un po’ acerbi, quindi particolarmente duri, di dimensioni consone a ciò che cerchi, metti il preservativo prima di utilizzarli e se senti il bisogno anche un po’ di lubrificante. Evita la penetrazione anale e presta sempre attenzione alla rottura dell’ortaggio all’interno della vagina, per evitare danni (anche gravi). Per un gioco di coppia, invece, puoi usare il ghiaccio che trovi nel freezer: lascia scivolare qualche cubetto su schiena, décolleté, capezzoli e cosce e vedrai che preliminari ricchi di brividi!

Collana di perle

Non hai una collana di perle? Comprala immediatamente! Quello che potrebbe fare al tuo clitoride ti stupirà: prima di tutto lubrificala bene, con la saliva o con un prodotto apposito, dopodiché utilizzala per stimolare e massaggiare il clitoride o il pene. Giocaci pure passandola sul corpo o sulle labbra e poi, indossarla al collo, avrà tutto un altro effetto. Provare per credere!

Nel beauty case: pennelli, spazzola (e nel bagno: il doccino!)

Nel beauty case trovi tutto l’occorrente per truccarti, grazie anche alle varie dimensioni e forme delle setole dei pennelli… hai mai pensato di utilizzarli per altri “scopi”? Il pennello da trucco, se utilizzato come una piuma sul corpo (seno, interno coscia, pancia e collo), ti farà vivere i preliminari in modo altamente eccitante. Ma non è finita qui. Nei dintorni del beauty case potresti avere anche una spazzola: se è quelle con il retro largo e solido, utilizza il dorso per una leggera sculacciata. Mentre se sei da sola e ti trovi in bagno, prova il doccino: se hai quello che puoi scegliere le diverse modalità di getto sarà un perfetto stimolatore per clitoride e altre zone erogene.

Spazzolino elettrico

Insospettabile? Forse no: lo spazzolino elettrico, come il doccino, è da anni utilizzato per altri (piacevoli) intenti. Lo spazzolino elettrico, infatti, viene spesso utilizzato come sostituto di un vibratore. Nella posizione e nell’intensità giusta, può stimolare zone erogene e farti provare un piacere unico.

Specchio

Sicuramente in casa avrai almeno uno specchio: fare l’amore davanti allo specchio piace molto perché aumenta complicità e libido anche grazie all’uso della vista. Ma puoi utilizzarlo anche in solitaria, per conoscerti meglio e capire quale punto ti piace di più.

Mollette del bucato

Hai presente quelle utilizzate per stendere i panni? E se invece le mollette del bucato fossero utilizzate per pizzicare i capezzoli? Ovviamente presta attenzione a metterle e a toglierle con delicatezza per non esagerare con il dolore vero e proprio, che quello, si sa, non fa piacere a nessuno.

Cintura

Mentre vi state spogliando, tieni la cintura (tua o sua) a portata di mano: puoi utilizzarla come frusta o come collare (ovviamente attenzione alla giusta intensità dei colpi e allo stringere troppo forte: il soffocamento fa parte di piaceri erotici per alcuni, ma può essere molto pericoloso). Infine, puoi utilizzare la cintura per passarla in mezzo alle gambe: uno stimolo ai genitali diverso, inconsueto, ma non per questo meno piacevole.

Calze a rete, foulard e cravatte

Nell’armadio probabilmente avrai un paio di calze a rete o un foulard (meglio se di seta) e lui avrà almeno una cravatta: sono tutti indumenti perfetti per giocare insieme e immobilizzare mani o piedi oppure puoi utilizzarle come benda e dar libero sfogo alla fantasia.

Candele

Esistono delle candele create appositamente che oltre a dare la giusta atmosfera e a profumare la stanza vengono utilizzate come olio caldo sul corpo. Per evitare di ustionare e scottare il partner (o te stessa) prova a colare l’olio sciolto su una piccola porzione del corpo e, se la temperatura è piacevole, divertiti a cospargerti (o cospargere il partner) con l’olio della candela per una sensazione super eccitante.

Consigli pratici

Se qualcuno di questi oggetti ti ha intrigato o ti ha inspirato altre idee, prova senza vergogna: sperimentare nella sfera sessuale è una pratica bellissima. Se vuoi coinvolgere il partner, parlane liberamente e rispettate le scelte l’uno dell’altra. Infine, pratica tutto in totale sicurezza, sia nella masturbazione sia nei giochi erotici con il partner, utilizzando dimensioni giuste per te e, ovviamente, non dimenticare l’igiene intima: lava e pulisci gli oggetti che utilizzi prima e dopo averli usati, per un divertimento sicuro, in tutti i sensi!