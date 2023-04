Sesso davanti allo specchio: come farlo al meglio

Fonte: iStock Perché il sesso davanti allo specchio piace così tanto

Guardare e guardarsi: quando si fa sesso davanti allo specchio il nostro piacere e la nostra eccitazione si moltiplicano, proprio come il nostro riflesso. I motivi per cui questo accade sono svariati e abbracciano più componenti: si vede il piacere che si provoca nell’altra persona da un punto di vista diverso, aumenta la fiducia in se stessi e l’audacia nello sperimentare e, non meno importante, il cervello rilascia la dopamina, il neurotrasmettitore che regola e condiziona il piacere, il senso di gratificazione e il benessere. «Mentre per le donne il senso privilegiato nella sfera sessuale risulta essere il tatto, negli uomini il preferito è la vista», ci spiega la psicologa psicoterapeuta Bianca Rossi di Empoli, «quindi allo specchio questo senso viene amplificato dalla doppia vista, aumentando notevolmente l’eccitazione». Percepita come piccola trasgressione, o addirittura come un personale film porno, fare sesso davanti allo specchio è una fantasia che stuzzica proprio tutti, uomini e donne.

Perché il sesso davanti allo specchio piace così tanto?

«Il sesso davanti allo specchio viene percepito come qualcosa di trasgressivo, come ad esempio la golden shower, ma che non essendo legato a nessun disturbo psicopatologico viene apprezzato semplicemente perché rientra in quelle preferenze sessuali che possono sembrare perverse, ma che in realtà non lo sono, lontane anche da tutte quelle pratiche legate alla parafilia» conclude la dottoressa Rossi.

Vivere la sessualità con libertà, complicità e rispetto (per sé e per il partner) è alla base di una sana e soddisfacente vita sessuale: ecco perché parlare dei propri desideri e delle proprie fantasie è già un primo passo per poterle realizzare insieme. Fare sesso davanti allo specchio è qualcosa di diverso, che implica un livello di intimità intenso e accarezza quell’idea di perversione senza rischi o effetti collaterali. Piace perché l’eccitazione raggiunge vette altissime: la vista, il senso più stimolato, ci permette di scoprire nuove angolazioni, di guardare il piacere che doniamo al partner e di osservare il nostro. Non solo: fare sesso davanti allo specchio aumenta la complicità tra i partner perché sono “obbligati” a guardarsi, ma incrementa anche la confidenza con se stessi e, perché no, ci lancia in nuove fantasie con un po’ di audacia in più.

Davanti allo specchio il piacere è doppio

Uno degli aspetti più erotici nel fare sesso allo specchio è, ovviamente, la componente visiva che comprende sostanzialmente tre aspetti: il guardare noi stessi, il guardare l’altra persona e, infine, l’essere guardati.

Guardare noi stessi. Non tutti hanno un buon rapporto con lo specchio: spesso tendiamo a soffermarci proprio dove si vede quel piccolo difetto, quella cosa che si desidera cambiare. Ma quello stesso specchio sarà capace di restituire, durante il rapporto sessuale, le linee seducenti del corpo, i movimenti sensuali che facciamo e le espressioni eccitate del nostro volto. Guardarsi fare sesso può essere un bellissimo esercizio di autostima .

È normale se, soprattutto inizialmente, si prova un po’ di imbarazzo: vivere questa emozione senza paura e condividerla non farà che accrescere la complicità con il partner.

Allo stesso modo, una benda sugli occhi può amplificare tutti gli altri sensi e la consapevolezza di essere ammirati dal partner.

Utilizzare lo specchio anche quando siamo soli…

Perché no, lo specchio può essere usato anche per provare piacere in solitudine. Possiamo sperimentare da soli per conoscerci meglio, per aumentare la confidenza in noi stessi e scoprire nuovi lati del piacere. Giocare e divertirsi da soli ci permette di sapere cosa ci piace e cosa no, cosa ha stuzzicato la nostra fantasia e cosa vorremmo provare a fare… così da rendere tutto più semplice e diretto con il partner!

Tre consigli per fare sesso allo specchio

“Basta uno specchio e il gioco è fatto”: sì, è vero, creare l’ambientazione per fare sesso davanti allo specchio è abbastanza semplice perché l’unica cosa che serve è proprio lo specchio. Tuttavia, ci sono degli accorgimenti che si possono seguire per migliorare la pratica e amplificare il piacere: