Sex toys: come utilizzarli per migliorare la vita sessuale

Medico specializzato in Ostetricia e Ginecologia, Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, si dedica in particolare ai disturbi del dolore sessuale femminile e ai problemi di coppia.

Fonte: 123RF

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute sessuale come: “uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità, non riconducibile all’assenza di malattia, disfunzione o infermità. Essa richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizioni, discriminazioni e violenza. Perché la salute sessuale venga raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutte le persone devono essere rispettati, protetti e soddisfatti”.

La salute sessuale quindi non è legata solo all’assenza di malattia, ma anche ad uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale. È stata riconosciuta come una componente fondamentale della salute e del benessere globale dell’individuo che può costituire una fonte di piacere e soddisfazione.

Cosa sono i sex toys

I sex toys sono oggetti che vengono utilizzati per stimolare differenti parte del corpo durante le pratiche sessuali: se ne può fare uso da soli o nei rapporti di coppia. Possono essere usati per differenti motivi, tra cui: favorire una sessualità più aperta e ludica, intensificare il piacere erotico o spesso vengono usati come strumenti in terapia.

Il primo giocattolo sessuale di cui si ha traccia è un fallo in pietra risalente a 28.000 anni fa rinvenuto nelle cave di Hohler Fels in Germania. Già in antichità in molte culture venivano utilizzati i cosiddetti olisboi, dei peni di legno adoperati per l’autoerotismo o durante l’attività sessuale di coppia ricorrendo all’olio di oliva come lubrificante.

Nel 1869 nacque il vibratore in ambito medico: George Herbert Taylor inventò il primo vibratore a vapore progettato per curare le donne affette da isteria, una malattia che all’epoca si pensava potesse essere curata provocando l‘orgasmo nelle pazienti.

Al giorno d’oggi i vibratori sono molto diffusi, poco costosi e facilmente reperibili; la ricerca riporta quanto l’utilizzo dei sex toys sia aumentato tra le donne nel giro degli ultimi dieci anni passando dal 9% nel 2007 al 49% nel 2017. Questo fa pensare che i tabù che riguardano i vibratori e gli altri “giocattoli sessuali” utilizzati per aumentare il piacere individuale o di coppia stiano col tempo venendo superati.

In linea con questo, una recente ricerca svolta da AISPA (Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata), che ha coinvolto in forma anonima un campione di 1264 donne italiane, ha dimostrato che il 46% di loro utilizza vibratori o altri oggetti per stimolare l’apparato genitale.

Il sex toy più utilizzato è il vibratore, ma ne esistono molti altri: i lubrificanti, gli oli da massaggio, alcuni tipi di profilattici, la pornografia, la letteratura erotica e tanti altri oggetti.

Come utilizzarli

Come abbiamo visto l’utilizzo dei sex toys può aumentare il piacere sessuale e avere effetti positivi sulla funzione sessuale. Gli studi mostrano che coloro che utilizzano i vibratori sperimentano una maggior soddisfazione sessuale, e una sessualità appagante risulta avere numerosi benefici per la salute.

Al giorno d’oggi esistono moltissime tipologie di sex toys: ognuno può quindi scegliere in base alle proprie preferenze personali quali utilizzare. Spesso si pensa che possano diventare un sostituto del rapporto di coppia, ma i sex toys non vengono utilizzati solo a livello individuale, anzi, anche all’interno della coppia il loro utilizzo si sta diffondendo sempre di più. Questo perché i sex toys portano dei benefici non solo al singolo individuo, ma anche alla sessualità di coppia.

L’utilizzo di giocattoli sessuali può essere un elemento di novità, soprattutto in quelle relazioni che vanno avanti da molto tempo introdurre qualcosa di nuovo all’interno della solita routine può aiutare i partner a trarre maggiore soddisfazione. Talvolta la passione può venire meno e l’idea di sperimentare un sex toy può generare curiosità e spingere la coppia a confrontarsi sulle proprie abitudini sessuali, favorendo una comunicazione più aperta tra i partner. Condividere i propri timori e i propri desideri liberamente è importante per poter vivere con serenità nuove esperienze e comprendere i propri bisogni e quelli del/della partner.

Gli effetti positivi sulla vita sessuale di entrambi i partner permettono quindi di riaccendere la passione e ravvivare l’intimità di coppia, stimolando una sessualità più aperta e giocosa. Proprio perché la sessualità non si limita solo alla dimensione corporea, favorire l’intesa e la complicità non solo intensifica il piacere e rende più gratificanti le esperienze sessuali, ma aiuta la coppia a migliorare la propria relazione.

La curiosità, il desiderio di provare esperienze nuove, vivere un’esperienza più appagante, intensificare il piacere erotico, conoscersi meglio e sotto punti di vista differenti: sono davvero molte le motivazioni che possono spingere a provare un sex toy. Stereotipi e falsi miti li considerano come oggetti da cui stare alla larga, ma se usati correttamente possono invece rivelarsi un’ottima risorsa.

Possono essere un valido alleato anche in terapia psicosessuale: non di rado infatti il terapeuta può decidere di consigliarne l’utilizzo in casi di calo del desiderio per ravvivare il rapporto o nei casi di difficoltà nel raggiungimento dell’orgasmo, per scoprire meglio il proprio corpo e le sue reazioni. È importante però che i sex toys non diventino l’unica modalità di stimolazione perché questo potrebbe inficiare sulla sessualità.