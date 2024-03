Nipple Orgasm: come stimolare i capezzoli per orgasmi intensi

Stimolare i capezzoli permette di raggiungere l'orgasmo con più facilità e in modo più inteso: sai come stimolarli da sola o con il partner?

Fonte: iStock Cos'è il Nipple Orgasm e come si stimolano i capezzoli

L’Università della California ha pubblicato uno studio secondo cui l’81% delle donne coinvolte ha dichiarato di sentire aumentare il desiderio di fare l’amore se stimolate ai capezzoli; inoltre, il 78% ha confessato che, mediante la stimolazione dei capezzoli, riesce a raggiungere l’orgasmo con più facilità e in minor tempo. Quello del nipple orgasm è la nuova frontiera del piacere, un orgasmo ottenuto tramite la stimolazione dei capezzoli, una delle zone erogene più conosciute del corpo. Questa zona erogena è talmente sensibile che, se stimolata nel modo corretto, i capezzoli e l’areola possono provocare non solo una forte eccitazione, ma anche un intenso orgasmo. Lo sapevi? Sai come stimolarli correttamente?

Cosa s’intende per nipple orgasm

L’areola e, sopratutto, i capezzoli sono una zona erogena particolarmente sensibile, ricca di terminazioni nervose che, se stimolate nel modo giusto, sono in grado di regalare non solo una forte eccitazione sessuale, ma anche un vero e proprio orgasmo. L’orgasmo è particolarmente intenso soprattutto se a questa stimolazione viene aggiunta una stimolazione genitale. La stimolazione dei capezzoli con mani, bocca e anche alcuni strumenti (dai sex toys a pinze e morsetti) aumenta l’eccitazione e questo può portare a un orgasmo più veloce e in modo più intenso perché vengono coinvolte più aree erogene e l’eccitazione cresce e s’intensifica velocemente.

I risultati di uno studio hanno indicato che la stimolazione dei capezzoli aumenta l’eccitazione sessuale nell’82% di donne e nel 52% degli uomini, quindi, perché non provarci?

L’importanza dei capezzoli: una zona erogena per lei (e per lui)

L’ipofisi è una ghiandola posta al centro della testa e quando il capezzolo viene sollecitato riceve l’”ordine” di rilasciare l’ossitocina, l’ormone del piacere (detto anche ormone dell’amore), che stimola il desiderio sessuale e favorisce empatia ed affettività. Per raggiunge l’orgasmo e per provare piacere sessuale questo ormone è importantissimo. La stimolazione dei capezzoli parte già durante i preliminari, così da regalare piacere ed eccitazione (a prescindere dall’orgasmo) al partner o a te. Questa “regola” vale sia per le donne come per gli uomini: movimenti circolari con le dita bagnate dalla saliva sono uno stimolo che ti faranno (o lo faranno) eccitare molto. Se qualcosa di ciò che fai o ciò che ricevi non suscita l’effetto sperato, provate a cambiare tipologia di stimolo, prendi in considerazione l’utilizzo di sex toys, lubrificanti, pinze così da trovare il tuo (e vostro) modo di provare piacere grazie ai capezzoli.

Come provare il nipple orgasm: consigli pratici

Sei incuriosita e vuoi provare ad arrivare all’”orgasmo del capezzolo”? Puoi provare da sola o chiedere al partner di fare questa esperienza insieme, l’importante è approcciarsi a questa pratica con serenità e voglia di sperimentare. Se alla stimolazione del capezzolo si aggiunge anche quella della clitoride (o del pene), l’eccitazione sarà talmente alta da poter raggiungere l’orgasmo. Il seno e la sua stimolazione è collegato alla vulva che, a causa dell’eccitazione, tenderà ad aumentare la sua lubrificazione e il desiderio sessuale.

In generale, se vuoi provare a raggiungere l’orgasmo del capezzolo prova a:

Iniziare a toccare il seno o il petto, con carezze circolari, indugiando sul capezzolo

Se sei con il partner, usa anche le labbra e la lingua per stuzzicare i capezzoli, baciandoli, succhiandoli e mordicchiandoli

per stuzzicare i capezzoli, baciandoli, succhiandoli e mordicchiandoli Ripetere con l’aumentar del piacere, fino al raggiungimento dell’orgasmo

Vuoi provare ad avere un nipple orgasm da sola? Ecco come fare

Sei da sola e vuoi regalarti un momento di piacere tutto per te. Ecco cosa fare per giocare con i tuoi capezzoli: quando inizi a pensare a qualcosa che ti eccita particolarmente, il tuo corpo inizia ad agitarsi e questo è il momento perfetto per lasciare andare tutto lo stress e goderti il momento. Inizia a stimolare le tue zone erogene, accarezzandoti il corpo, dal seno ai genitali e di nuovo riporta le mani sul seno. Inizia a massaggiarlo delicatamente, accarezzandoti l’aureola con le dita e quando ti senti particolarmente eccitata sposta le tue dita (se ti fa piacere bagnate con la tua saliva) sui capezzoli e inizia a giocarci: accarezzali e strofinali delicatamente aumentando il ritmo con aumentare dell’eccitazione. Sperimenta, lascia che le tue dita facciano quello che più ti piace e, se senti il bisogno, con l’altra mano stimola la zona genitale per un orgasmo ancora più intenso.

Vuoi provare ad avere un nipple orgasm con il partner? Ecco come fare

Il principio di quando sei da sola non cambia: lascia che le mani del partner ti accarezzino corpo per solleticarti e farti eccitare. Quando l’eccitazione aumenta oltre alle dita puoi chiedere di utilizzare la lingua sui capezzoli: piccoli colpetti con la lingua sul capezzolo o movimenti circolari sull’areola saranno paradisiaci. Prova a farti succhiare i capezzoli, alternato a dei leggeri morsi: quello che proverai è il massimo del piacere da questa stimolazione. Se nel mentre vuoi aumentare l’effetto dell’eccitazione (e dell’orgasmo) puoi farti stimolare o stimolarti da sola la zona genitale, così da lasciarti travolgere dal piacere. Il procedimento è lo stesso se vuoi far provare il nipple orgasm al partner.