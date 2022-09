Sex toys per lei: quali scegliere e come utilizzarli

Fonte: 123rf

I sex toys per lei, per lui e per la coppia possono essere dei preziosi alleati in diverse situazioni e con svariati obiettivi. Possono essere ludici, oppure dei veri e propri strumenti “terapeutici”, utilizzati per migliorare o riabilitare la sfera sessuale. Ma come scegliere quello più adatto? Abbiamo chiesto alla dottoressa Elisabetta Todaro, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente in Sessuologia e Consulente di Durex, di darci qualche consiglio.

Sex toys per riscoprirsi

I sex toys possono essere usati, come dice la parola stessa, come giochi, per conoscersi e scoprirsi in forme nuove e inesplorate, da sole o in coppia.

«Utilizzati a scopo ludico possono contribuire a far scoprire nuove sensazioni, come aree di piacere o sensibilità che, attraverso la stimolazione manuale o durante il rapporto con partner, non erano ancora emerse – spiega la dottoressa – La scoperta può essere dovuta proprio al design di un toys, che, grazie alla forma o alla funzione, può raggiungere una zona sensibile. Oppure può toccare una zona già conosciuta, ma che grazie a pressione, movimento o impulso può rispondere diversamente».

Oltre l’immaginario

I benefici non sono puramente fisici, ma anche sull’immaginario individuale e della coppia: «dallo sperimentare nuove sensazioni, ne gioverà il rapporto e la consapevolezza del proprio corpo; la soddisfazione di sé e anche le fantasie sessuali potrebbero avere un significativo risveglio». Pensare di poter giocare e osare oltre quanto fatto finora apre nuovi orizzonti e sicuramente rompe momenti di noia, routine o abitudini quasi scontate. «Inoltre ogni oggetto viene studiato per essere bello e piacevole, esteticamente accattivante ed appagante, quindi il senso di divertimento e confort al tatto è assicurato» aggiunge la dottoressa Todaro.

Riabilitazione e fisioterapia

«L’utilizzo dei toys come “strumenti terapeutici” è invece legato a condizioni fisiche specifiche e a difficoltà o disagi puntuali, spesso periodici. L’utilizzo dunque avviene in un timing ben preciso del percorso e sotto consiglio specialistico. Tanto per fare qualche esempio – spiega la consulente Durex – i sex tools possono essere utilizzati nella riabilitazione del dolore genito-pelvico, nella fisioterapia del pavimento pelvico, nel trattamento dei disturbi dell’eccitazione o dell’orgasmo, fino ad alcune situazioni di patologia oncologica. Per questo mi piace dice che i sex toys sono degli alleati a tutto tondo!», conclude.

Non troppe aspettative

«Che i toys si utilizzino per la masturbazione o nei rapporti di coppia uno è il consiglio su tutti: «iniziate a usarli senza aspettative precise. Non ponetevi l’obiettivo di provare sensazioni estasianti o chissà quale orgasmo. Le armi vincenti sono: curiosità, leggerezza e darsi il tempo per prendere confidenza con il corpo. Inoltre, in coppia è utile tenere presente che i toys non rappresentano un sostituto, ma un ulteriore alleato della sessualità e della scoperta del partner. Quindi, includerlo nella sessualità a due non comporta un fallimento, ma anzi manifesta fiducia e desiderio di affrontare un nuovo step dell’intimità».

Quando iniziare (e quando smettere)

Il momento per cominciare è quello in cui si è pronte a sospendere il giudizio e a dedicarsi alla conoscenza di se stesse.

«Negli ultimi anni il trend dell’età di primo acquisto di toys si è abbassato rispetto al passato. Allo stesso tempo si è sdoganato il tema della sessualità nelle donne mature (dalla serie tv “Grace & Frankie” abbiamo tutte/i imparato che non è mai troppo tardi!)». Qualche consiglio pratico? «Una donna matura può considerare sicuramente la facile maneggiabilità e la morbidezza al tatto, poiché in post menopausa è possibile incorrere con più frequenza in situazioni di secchezza e minore elasticità genitale. Per le più giovani, può essere divertente puntare sul design coloratissimo, tascabile (da zaino o borsetta) o tecnologico con app collegata».

Quali sono e quale scegliere

Palline vaginali

Le palline vaginali sono delle vere e proprie sfere, con modelli che variano in forma e peso. Al loro interno hanno un’altra piccola sfera che crea una delicata vibrazione. Le palline vaginali si inseriscono all’interno della vagina e hanno una doppia funzione: sono strumento di stimolazione e piacere, ma anche strumenti utili per fare esercizi per il pavimento pelvico. È importante non improvvisarsi e chiedere a un’esperta come utilizzarli, anche in base alle condizioni del perineo.

Vibratore

Ce ne sono di ogni dimensione, forma e colore e per la scelta si entra davvero nella soggettività e preferenza di ciascuna. Ogni modello ha diverse modalità di vibrazione regolabili in base a velocità e intensità.

Per esempio, Durex propone il Sorbett-oh (forma unica con tre sfere per una stimolazione passionale) o l’Ice breaker (forma affusolata, flessibile, per adattarsi ad ogni angolazione) leggeri e compatti, molto poco rumorosi quindi consigliati anche per la masturbazione in solitaria. Altri, come il Maxi fun, con doppia estremità, possono essere scelti dalla coppia per esplorare insieme nuove sensazioni.

Ovetto vibrante

L’ovetto vibrante è un toy davvero versatile e non impegnativo, di facile utilizzo e pronto per momenti in solitudine o per i giochi con il partner. È apprezzatissimo per la sua versatilità, in base al momento, alle fantasie e alle occasioni: si usa infatti per la stimolazione interna, vaginale o anale, ma anche per quella esterna, per stimolare i capezzoli o i testicoli, il collo o il dietro delle ginocchia per esempio!

Succhia clitoride

Pensati solo per lei, i succhia clitoride sono curatissimi in ogni dettaglio. Servono alla stimolazione esterna della clitoride: il beccuccio in silicone va appoggiato delicatamente sulla vulva e le onde di pressione prodotte riescono a stimolare tutte le terminazioni nervose. La velocità e l’intensità possono essere regolati e la sensazione è quella del vuoto d’aria che assomiglia a quello provocato dalla suzione.

Plug anale

ll plug è un sex toy che serve per la stimolazione anale, per lui e per lei. Sono oggetti pensati e fatti per essere inseriti nello sfintere e per favorirne la dilatazione, agevolando la penetrazione e rapporti anali completi. Si possono usare per la masturbazione, durante i rapporti etero o omosessuali, cercando sempre di rispettare i tempi e il piacere del/della partner. Esistono di misure e circonferenze varie, si parte dai piccoli per aumentare man mano il diametro.