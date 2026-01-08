Giornalista e Social Media Manager, da sempre ama scrivere, creare contenuti e raccontare storie. Da anni studia e scrive di benessere e sessualità. Gestisce diversi profili social e, da brava Vergine, adora organizzare tutto alla perfezione… Con immancabili evidenziatori colorati!

iStock Meno performance e più consapevolezza tra i nuovi trend 2026

Il 2026 si apre con una parola che attraversa relazioni, desiderio e sessualità: consapevolezza.

App di dating, iperconnessione, performance emotiva e sessuale sembrano rallentare la loro corsa per fare spazio a una intimità più consapevole. La sessualità sembra diventare uno spazio di benessere (personale e di coppia), senza più la ricerca spasmodica della performance a tutti i costi.

I trend che emergono parlano chiaro: meno ruoli rigidi e più ascolto, ma anche meno aspettative irreali e meno spettacolarizzazione. L’amore del 2026 non rinnega il piacere, anzi, lo eleva ricollegandolo al corpo, alle emozioni e alla sicurezza emotiva.

Ma quali sono i trend più in voga per il 2026 riguardo la sessualità? Scopriamoli insieme.

La chiarezza prima di tutto

Nel 2026 possiamo salutare i messaggi criptici, i segnali da interpretare e le frasi che lasciano interdetti. Secondo Tinder, il clear-coding è uno dei trend chiave per questo anno: le intenzioni, le emozioni e le richieste vengono espresse con chiarezza, fin da subito.

Basta perdere tempo in indecisioni o giochi mentali da parole in codice, nel 2026 si preferisce dire apertamente, con sincerità e trasparenza fin dall’inizio, cosa si cerca e cosa si desidera, che sia una storia seria, un flirt o amicizia con benefit.

Tip pratico: nessuno scroll interminabile, ma parole oneste e dirette, che evitano fraintendimenti.

Intimità lenta

Lo slow sex, o slow intimacy, è uno dei trend che meglio raccontano il bisogno di rallentare che attraversa anche la sfera affettiva e sessuale. In un mondo in cui tutto va veloce, compreso il sesso, cresce il desiderio di tornare a godere dell’intimità, dello stare insieme e del piacere, senza fretta e senza obiettivi da raggiungere.

Questa forma di intimità privilegia l’ascolto del partner e di se stessi, il rispetto dei tempi, l’attenzione al respiro e alle sensazioni. Il contatto, i preliminari, il gioco e l’esplorazione diventano centrali, mentre la penetrazione smette di essere il fulcro obbligato dell’esperienza.

Il risultato è una connessione più profonda, autentica e consapevole, in cui il piacere non è una performance, ma un dialogo.

Tip pratico: meno fretta, meno aspettative e più attenzione a ciò che si sente, non a ciò che si deve fare.

La tecnologia e il piacere: un connubio che funziona

Ovviamente, la tecnologia continua a far parte delle nostre vite, quindi anche delle relazioni e della sessualità. Ma, a differenza degli anni scorsi, nel 2026 il trend ne prevede un uso più responsabile e meno “spregiudicato”: non più swipe infiniti, ma incontri dal vivo, non più solo messaggi, ma anche appuntamenti offline.

Anche nel campo del sex tech emerge un atteggiamento più maturo: la tecnologia può supportare la conoscenza e anche il piacere, ma non può sostituire l’intimità reale.

Tip pratico: sì all’uso della tecnologia, ma in modo consapevole.

Friendfluence: l’influenza delle amicizie nelle relazioni

Nel 2026 gli amici svolgono un ruolo fondamentale: quello di consiglieri sentimentali. Questo trend è chiamato Friendfluencee riflette la tendenza di coinvolgere la cerchia di amici nelle scelte relazionali. Non si tratta solo di chiedere loro opinioni sui profili social, ma anche impressioni su appuntamenti, comportamenti, fino all’approvazione emotiva.

Tip pratico: le connessioni vengono filtrate non solo dalla propria testa, ma anche dallo sguardo sincero delle amiche e degli amici.

Intimità come benessere: il piacere diventa cura di sé

Un altro grande fenomeno che è già emerso a fine anno e continua anche per il 2026 è l’idea di sessualità come elemento di benessere complessivo.

In questo caso, si parla sempre meno di performance o di numeri, ma ci si concentra sulla connessione, fisica ed emotiva.

La sessualità e il piacere diventano ingrediente principale del proprio benessere personale e relazionale. Si dà più importanza alla connessione emotiva, al tempo di qualità, alla consapevolezza del proprio corpo, dei propri desideri e del proprio piacere.

Tip pratico: fare l’amore è un modo per sentirsi più vicini, ma anche più sereni e più presenti.

In conclusione: emozioni al centro

Nel 2026 cresce la consapevolezza che una relazione sana non si costruisce solo sul desiderio, ma sulla capacità di comunicare in modo autentico. Parlare di emozioni, bisogni e limiti non è più visto come un momento “scomodo” o un tabù, ma come una forma di intimità vera e necessaria. Sempre più persone imparano a dare un nome a ciò che provano, a chiedere ciò di cui hanno bisogno e a rispettare i confini propri e altrui.

Anche il consenso evolve: non è più solo un sì o un no, ma un dialogo continuo fatto di ascolto, attenzione e rispetto reciproco.

Il 2026 non promette relazioni perfette, ma relazioni più vere, basate meno sulla performance e più sull’ascolto, un’intimità che si adatta alle persone che la vivono. Perché, alla fine, il vero trend è uno solo: sentirsi bene, insieme al partner e con se stessi.