La playlist del sesso: le canzoni che accendono la passione

La musica è una potentissima arma per il benessere psico-fisico, anche durante il sesso… ma quali canzoni aggiungere nella playlist in grado di accendere la passione?

Fonte: iStock Photo Le canzoni che accendono la passione

La musica, una compagna di viaggio per tantissimi momenti della vita: ci fa compagnia quando siamo allegri, tristi, quando siamo soli o in compagnia. E spesso utilizziamo la musica anche quando facciamo sesso: questo binomio, infatti, si conferma vincente per gli effetti benefici che ha sul corpo, sulla mente e sulla coppia. Ecco perché, se piace, stare in intimità con il partner con in sottofondo la musica preferita può essere una spinta in più per qualche serata piacevole. Ma quali canzoni mettere in playlist per accendere la passione?

Musica e sesso: come stimolare il piacere

Vari studi scientifici hanno dimostrato che la musica è in grado di toccare dei punti celebrali che inducono piacere psicologico e fisico: l’ascolto della musica stimola la produzione e il rilascio di dopamina, ormone già stimolato durante la pratica sessuale, condizionando il piacere, il senso di gratificazione e benessere e l’appagamento psico-fisico. La dopamina è il neurotrasmettitore che regola il piacere, lo stesso che viene prodotto quando si assumono sostanze che creano benessere, come il caffè o il cioccolato. Ma con la musica vengono attivati anche le endorfine, altre sostanze che vengono prodotte dall’organismo che danno un senso di appagamento, di distensione e del piacere raggiunto. Sono anche un antidolorifico naturale per il corpo, con effetto antidepressivo, che contrasta l’ansia e stimola il buon umore.

La musica causa spesso un senso di eccitazione nel corpo con aumento della frequenza cardiaca e della respirazione, come a predisporre il corpo e la mente a un momento di piacere, esattamente come il rapporto sessuale. Inoltre, il momento dell’ascolto della musica è associato a un senso di relax e di piacere (fin da quando siamo nell’utero, durante la gravidanza, grazie alle vibrazioni che la musica trasmette) quindi è senz’altro un momento in cui il corpo e la mente si apprestano a provare piacere, esattamente come nei preliminari nel sesso.

La playlist perfetta per fare sesso

Ogni persona e ogni coppia ha i propri gusti musicali, anche in intimità: c’è chi preferisce canzoni romantiche, chi quelle più ritmate, chi quelle un po’ più hot, mentre altri amano le canzoni rilassanti. Ognuno crea la propria playlist ideale, ma ecco qualche spunto per le vostre serate in compagnia.

Playlist rilassante

Stai organizzando una serata afrodisiaca, sensuale e molto eccitante: puoi partire da una buona cena, magari utilizzando qualche ingrediente afrodisiaco, per poi proseguire con un bel massaggio. Le playlist su Spotify che ti consigliamo sono molto erotiche, un sottofondo strumentale ideale per creare un’atmosfera molto seducente: ti basterà cercare “musica erotica” e le canzoni rilassanti saranno perfette per regalare nuove sensazioni prima di raggiungere l’apice del piacere.

Playlist romantica

Se hai voglia di una serata romantica, ci sono alcune canzone perfette per scaldare l’atmosfera in modo dolce, ma sensuale: “Teardrop” dei Massive Attack o “Where is my mind?” Dei Pixies sono dolci, passionali e dai ritmi avvolgenti. Per un sottofondo sensuale non è da sottovalutare la voce di Lana Del Rey: “Burning desire” parla di desiderio, ma anche “Love” è una canzone perfetta per vivere con spensieratezza il tempo che stiamo vivendo, da innamorati, insieme al partner.

Playlist sexy

Ci sono delle canzoni, poi, che riescono a infondere passione come non mai: una di queste è “Intro” di The XX, ma anche The Weekend (con “Often”) e Taylor Swift possono accendere gli animi. Nella playlist sexy non può mancare Cardi B con “WAP”, una delle canzoni più ascoltate del 2020, molto esplicita, ma molto eccitante, insieme ad “Anaconda” di Nicki Minaj e “Sex With Me” di Rihanna. Se sei un’amante della cantante hai l’imbarazzo della scelta: le canzoni sensuali sono moltissime (come “Kiss It Better”, “Pour it up” o “Te amo”). Anche Lenny Krevitz con “I Belong to You” è perfetta per movimenti sinuosi sotto le lenzuola. Se invece preferisci qualcosa di italiano, i Subsonica con “L’odore” sono perfetti: il ritmo e il testo sapranno ispirarvi.

Playlist sanremese

Ci sono canzoni destinate a rimanere nella storia della musica italiana e quelle che partecipano al Festival di Sanremo sono sicuramente tra queste. Ci sono canzoni d’amore che hanno partecipato negli anni al Festival di Sanremo che sono perfette come sottofondo musicale durante le serate romantiche da passare con il partner; qualche esempio?

Brividi di Mahmood e Blanco

Fiamme negli Occhi dei Coma_Cose

L’essenziale di Marco Mengoni

Come saprei di Giorgia

Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani

Almeno tu nell’universo di Mia Martini

Adesso tu di Eros Ramazzotti

Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni

Il Festival di Sanremo di questo 2024 ha delle canzoni bellissime che si adattano perfettamente a serate di intimità da passare in coppia: Diodato con “Ti muovi”, una canzone ricca di emozioni, “Tutto qui” di Gazzelle, una canzone d’amore sexy, “Due altalene” di Mr Rain, una ballad romantica e “Click Boom!” di Rose Villain, per una canzone d’amore ritmata e passionale.

Perché sesso e musica sono una buona accoppiata

Ci sono dei benefici fisici e psicologici della musica che arrivano a condizionare positivamente anche l’intimità e il sesso. Vediamo insieme quelli più comuni:

Riduce lo stress : momenti di ansia o stanchezza possono gravare anche sulla coppia e diminuire il desiderio sessuale : la musica è in grado di ridurre lo stress grazie al rilascio del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress.

: momenti di ansia o stanchezza possono gravare anche sulla coppia e : la musica è in grado di ridurre lo stress grazie al rilascio del cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Coinvolge e crea un legame : una musica che piace e che provoca a entrambi eccitazione crea inevitabilmente maggior affiatamento e, quindi, maggior piacere sessuale. Inoltre, la musica può “aiutare” a trovare il proprio ritmo nei movimenti.

: una musica che piace e che provoca a entrambi eccitazione crea inevitabilmente maggior affiatamento e, quindi, maggior piacere sessuale. Inoltre, la musica può “aiutare” a trovare il proprio ritmo nei movimenti. Può diminuire l’inibizione: soprattutto se state facendo sesso per la prima volta, potrebbero esserci dei momenti di imbarazzo , del tutto normali. La musica, proprio per il suo effetto calmante sul fisico e la mente, potrebbe aiutare a tranquillizzare e a lasciarsi andare di più.

Ovviamente questo non significa che ogni volta che vivi una situazione intima con il partner deve partire una playlist; infatti, è bello godersi anche i momenti di silenzio, i propri respiri e le proprie parole. Alcuni, addirittura, lo trovano molto fastidioso, quasi a bloccare il loro piacere: in questi casi parlane con tranquillità e trovate insieme il vostro personale punto d’incontro.