Massaggio Nuru: come si fa il massaggio erotico giapponese

Fonte: iStock Il massaggio erotico giapponese contro lo stress e come piacevole preliminare

Ne hai mai sentito parlare? È una tecnica di massaggio erotico, al tempo stesso piccante e rilassante: si chiama massaggio Nuru e arriva direttamente dalla tradizione giapponese. Grazie alla tecnica particolare usata e all’abbondante gel, questo tipo di massaggio oltre a diminuire notevolmente lo stress grazie alle forti sensazioni tattili, è anche un perfetto gioco che puoi fare in compagnia del partner prima di fare l’amore.

Che cos’è il massaggio erotico giapponese?

Il massaggio Nuru è una vera e propria tecnica giapponese di massaggio erotico, che viene svolto in modo professionale in alcuni centri del mondo e che, a volte, può concludersi con un rapporto sessuale. Detto questo, però, è possibile ricreare quell’atmosfera sensuale con il proprio partner e divertirsi per dei preliminari un po’ diversi e inconsueti, ma decisamente molto piacevoli e sensuali.

Il massaggio Nuru prevede che i corpi di chi fa il massaggio e di chi lo riceve siano entrambi completamente nudi e cosparsi di una particolare lozione realizzata con foglie di alghe marine (l’alga nori). Il massaggio, poi, si svolge con tutto il corpo nudo da parte della massaggiatrice che scivolerà interamente sul corpo della persona che lo riceve.

La storia del massaggio Nuru

Proveniente dalla città di Kawasaki, il massaggio Nuru è definito massaggio erotico perché viene svolto dalla massaggiatrice nuda che fa scivolare il proprio corpo su quello di chi lo riceve (ovviamente anche lui completamente nudo) grazie a una lozione inodore e insapore. Questo tipo di massaggio si è iniziato a conoscere dopo la Seconda Guerra Mondiale: chi si recava in Giappone per lavoro o per svago, infatti, sperimentò il massaggio Nuru e lo diffuse nei propri paesi di provenienza; internet e la globalizzazione negli anni più recenti hanno fatto il resto. Il nome Nuru è molto evocativo: in giapponese, infatti, questa parola significa “scivoloso” o “liscio”.

Come si fa il massaggio erotico giapponese?

Tutto quello di cui hai bisogno è un gel (chiamato proprio Nuru gel). Questa lozione è un preparato di foglie di alghe marine inodore e insapore, che permetterà ai corpi di scivolare l’uno sull’altro regalando sensazioni tattili veramente uniche. Ovviamente, puoi utilizzare un lubrificante per ricreare l’effetto scivoloso nel contatto tra i due corpi. Ricoprirsi (e ricoprire) di olio permette ai corpi di evitare attriti e rendere l’esperienza molto piacevole. Ogni parte del corpo è chiamata all’azione: dalle mani e dagli avambracci, fino alla pancia, al seno, alle gambe, tutto il corpo della massaggiatrice si muove sulle varie zone erogene del corpo nudo sotto di lei. Tutti i movimenti sono lenti e delicati con il corpo che si muove armoniosamente sopra quello prono e supino del partner.

Ecco i vari step da seguire per sorprendere il partner con il massaggio Nuru:

Utilizza olio o gel per scivolare perfettamente : il Nuru Gel si trova tranquillamente sul mercato, ma puoi sostituirlo con un lubrificante o con n olio, a seconda dei vostri gusti. I massaggi (e i preliminari) sono sempre momenti piacevoli, quindi ricrea l’atmosfera che più vi piace e vi “accende”. Il consiglio è quello di versare il gel lubrificante in una ciotola (che secondo la tradizione dovrebbe essere in bambù e alta 20 centimetri), così da rendere fluido qualsiasi movimento. Applica su te stessa e sul partner in modo naturale e sensuale il gel e rendi sempre ogni parte del corpo viscida e scivolosa

: il Nuru Gel si trova tranquillamente sul mercato, ma puoi sostituirlo con un lubrificante o con n olio, a seconda dei vostri gusti. I massaggi (e i preliminari) sono sempre momenti piacevoli, quindi ricrea l’atmosfera che più vi piace e vi “accende”. Il consiglio è quello di versare il gel lubrificante in una ciotola (che secondo la tradizione dovrebbe essere in bambù e alta 20 centimetri), così da rendere fluido qualsiasi movimento. Applica su te stessa e sul partner in modo naturale e sensuale il gel e rendi sempre ogni parte del corpo viscida e scivolosa Attenzione alle lenzuola : essendo un massaggio che si basa sull’utilizzo di gel su entrambi i corpi e che gli interi corpi sono coinvolti, è meglio evitare di praticarlo sul letto con i comuni lenzuoli. Meglio optare per un materassino gonfiabile o un telo di plastica da mettere sopra il letto, così da potersi muovere tranquillamente e senza pensieri

: essendo un massaggio che si basa sull’utilizzo di gel su entrambi i corpi e che gli interi corpi sono coinvolti, è meglio evitare di praticarlo sul letto con i comuni lenzuoli. Meglio optare per un materassino gonfiabile o un telo di plastica da mettere sopra il letto, così da potersi muovere tranquillamente e senza pensieri Preparatevi per un climax di piacere: parti da qualcosa di semplice: utilizza, ad esempio, le mani e le braccia per premere e scivolare delicatamente su tutto il corpo del partner sdraiato a pancia in giù, facendo movimenti lenti e circolari. Continua usando il seno, la pancia e le gambe muovendoti sulle sue gambe e la sua schiena. Poi, una volta supino, replica i movimenti, scivolando in modo lento e poi in modo più veloce su tutto il corpo del partner, per un climax di piacere ed eccitazione

Perché fare il massaggio Nuru?

In linea generale, il massaggio Nuru è una tecnica utilizzata per eliminare lo stress e rilassarsi. È innegabile, però, un coinvolgimento fisico e sessuale, soprattutto se il tuo obiettivo è sorprendere il partner: la sensualità e l’intimità che si creerà sarà unica e magica. Puoi decidere di terminare il massaggio con un rapporto sessuale oppure di proseguire con del petting, ma qualsiasi sia la conclusione, sarà sicuramente un modo unico per provare e sperimentare insieme qualcosa di nuovo e di assolutamente piacevole.