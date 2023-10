Zone erogene e segni zodiacali: a ciascuno il suo

Fonte: iStock Segni zodiacali e zone erogene: scopri quelle abbinate al tuo segno

Il corpo ha delle zone erogene, che, se stimolate, possono portare a brividi di eccitazione, di piacere sessuale e a volte addirittura all’orgasmo. Queste aree sensibili si trovano in zone conosciute, mentre altre possono essere più nascoste e difficili da individuare (ma non per questo meno piacevoli). Con le caratteristiche di ogni segno zodiacale, che si riflettono sui comportamenti e la personalità, possiamo scovare le zone erogene più sensibili e suscettibili rispetto ad altre. Ovviamente il consiglio è di sperimentarle tutte e vedere quale si addice di più a ognuno di voi, ma scopriamo le varie zone erogene e quali stuzzicare, segno per segno.

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un’indole affascinante, appassionata, vigorosa. Nonostante questo, l’Ariete ha anche particolarmente bisogno di essere rassicurato e di sentirsi al sicuro durante la relazione. Per questo accarezzare i capelli e il cuoio capelluto potrebbe essere la svolta per gli Ariete: delicati massaggi o giochi con i capelli potrebbero rasserenare, rilassare, ma anche regalare brividi e accendere qualche pensiero hot!

Toro

Apparentemente freddi, i nati sotto il segno del Toro hanno bisogno di tempo per lasciarsi andare, ma quando lo fanno diventano estremamente passionali. Via libera a baci sul collo, carezze sulla gola e piccoli respiri tra collo e spalle: questa zona erogena farà impazzire i Toro sotto tutti i punti di vista.

Gemelli

I Gemelli hanno bisogno di trovare una persona che prima di tutto li coinvolga mentalmente per poi trovare un’intesa anche sessuale. Dal temperamento romantico, le zone erogene che fanno impazzire i nati sotto il segno dei Gemelli sono le mani e le braccia. Iniziate con dei preliminari che coinvolgano baci sulle dita, sulla mano, carezze sulle braccia, magari utilizzate qualche piuma per solleticare gli arti superiori e scoprite l’effetto magico che hanno su di loro.

Cancro

Dolci, affettuosi e sensibili, i Cancro ricoprono di attenzioni il partner vivendo le emozioni in modo molto intenso. Romantici e al tempo stesso passionali, i Cancro perdono completamente la ragione se vengono baciati e massaggiati sul petto (o sul seno). Ovviamente il petto e i capezzoli sono zone erogene particolarmente sensibili e, spesso, indipendentemente dai segni zodiacali, nessuno è immune; tuttavia, i nati sotto il segno del Cancro si eccitano particolarmente se vengono stimolati sui capezzoli, con baci e dita, e sul petto e décolleté.

Leone

I Leone tendono ad assumere spesso il comando, dimostrando forza e vigore, anche in ambito sessuale, e questo conferisce loro un grande fascino. Tra testa e cuore, nei Leone comanda il cuore, ma nei preliminari per conquistarli basterà dedicarsi alla loro schiena. Lasciate scivolare una piuma, le dita, un delicato indumento sulla spina dorsale dalle spalle fino al fondo schiena: da una parte si rilasseranno, dall’altra si ecciteranno. Provare per credere!

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine posso apparire critici e scostanti, alla ricerca delle perfezione degli altri e di se stessi. Questo può avvenire anche nella sfera sessuale; a differenza dei Leoni, tra testa e cuore, qui, vince la testa, sempre. Nonostante questo, i Vergine sono dolci, romantici, passionali, prestano attenzioni al partner (anche se quelle attenzioni le vogliono indietro!) e, per scioglierli completamente vi basterà giocare con la loro pancia e il loro ombelico. Via libera a delicati baci sulla pancia, giochi con il ghiaccio e morsetti sul ventre per fargli abbattere tutte le barriere.

Bilancia

Come i Gemelli, anche i Bilancia vedono il sesso come una questione non solo fisica. Ama i preliminari e la seduzione e per far perdere la testa a un Bilancia basterà stuzzicare il fondo schiena e il lato b. I glutei, infatti, contengono numerose terminazioni nervose e sono tra le più gettonate zone erogene. Dopo aver accarezzato o massaggiato la zona lombare, passate sui glutei e lasciate che i brividi di eccitazione invadano tutto il corpo dei Bilancini.

Scorpione

Sensuali, intensi e passionali: questa è la descrizione dei nati sotto il segno dello Scorpione. Libido attiva, adora provocare piacere sessuale e, ovviamente, riceverlo; forse è per questo che le loro zone erogene preferite sono i genitali. Ovvia e conosciuta come zone erogene, i genitali sono il fulcro del piacere sessuale e stimolarli nei vari modi possibili è la cosa migliore da fare per accedere gli Scorpioncini.

Sagittario

Per lasciarsi andare, i Sagittario hanno bisogno di un partner attraente sia a livello fisico sia a livello mentale. Per andare sul sicuro, nei preliminari potete puntare direttamente alle cosce e ai fianchi: una mano che accarezza la coscia o il fianco li farà letteralmente impazzire.

Capricorno

Diffidenti e prudenti nelle loro storie d’amore, inizialmente risultano freddi e distaccati. Per dei rapporti sessuali top con i nati sotto il segno del Capricorno bisogna instaurare una relazione sentimentale serena: questo farà sciogliere i Capricorno, che sprigioneranno il loro lato più sensuale e passionale. Accarezzate le ginocchia con le mani, massaggiatele lentamente, baciatele: impazziranno di piacere!

Acquario

Gli Acquario sono persone pratiche e determinate e ciò avviene anche nelle relazioni e nel sesso, che si arricchisce anche di mistero e curiosità. Le zone erogene degli Acquario? Caviglie e gambe. Massaggi ai polpacci e alle caviglie e teneri baci sarà il modo migliore per accenderli.

Pesci

Carismatici, magnetici, è quasi impossibile resistere a un Pesci. I Pesciolini concepiscono il rapporto sessuale soddisfacendo ogni richiesta del partner, anche a costo di fare cose che non sono proprio nelle loro corde. Ma se volete fare qualcosa per i Pesci, concentratevi sui piedi: questa è la zona che adorano di più, quindi via libera a massaggi e a baci nei preliminari.