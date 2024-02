Fonte: IPA Amadeus

Il Festival di Sanremo è un vero e proprio evento nazionale, che tiene incollati al video milioni e milioni di telespettatori per cinque diverse prime serate. Ma, alla base di tutto lo spettacolo, c’è la competizione canora dei diversi artisti in gara, tra cui, durante la finale del sabato sera, verrà eletto un vincitore, che, oltre all’importante premio, avrà la possibilità di partecipare anche all’Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia.

Ogni sera viene stilata una classifica finale di gradimento delle diverse canzoni, secondo dei criteri diversi. Se nella prima puntata del Festival di Sanremo a piazzarsi prima era stata Loredana Bertè, il 7 febbraio, invece, ha trionfato su tutti Geolier con la sua I p’ me, tu p’ te. Quale sarà, però, la canzone più ascoltata su Spotify?

Geolier, primo al Festival di Sanremo e anche su Spotify

Amadeus ha selezionato per il Festival di Sanremo 2024 ben 30 canzoni, scelte tra testi più leggeri e altri dal messaggio importante, come Onda alta di Dargen D’Amico. Anche il ritmo delle hit spazia dal classico, al tormentone, fino alle sonorità più latine. Insomma ce n’è per tutti i gusti e il pubblico da casa e le diverse giurie possono segnalare, con le votazioni, il brano maggiormente apprezzato. Tutti sembrano essere, d’accordo, per adesso, nel premiare una canzone in particolare.

Infatti si è piazzato primo, dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, Geolier e la sua I p’ me, tu p’ te. Ma la hit risulta essere anche la più ascoltata su Spotify. Le preferenze degli ascoltatori sarebbero, quindi, in linea con la graduatoria ufficiale della kermesse canora. Seconda in numero di ascolti, Annalisa con la sua Sinceramente. Anche in questo caso gli streaming sono vicini alle votazioni delle giurie, che l’hanno piazzata terza.

Sale in top five per Spotify Mahmood con Tuta Gold, non presente, invece, nelle prime cinque posizioni della classifica ufficiale del Festival di Sanremo. Lo stesso scatto in avanti viene fatto dal brano La noia di Angelino Mango, che è la quarta canzone più ascoltata in Italia sull’app musicale. Chiude l’elenco delle prime cinque Irama con Tu no, che, al momento è secondo, invece, nella classifica ufficiale della manifestazione musicale.

La classifica completa di Spotify

Le canzoni del Festival di Sanremo si sono subito imposte come successi anche nella classifica degli streaming di Spotify. Tutti i trenta brani in gara, infatti, appaiono tra le hit più ascoltate, in questo momento, in Italia nell’app, con le prime cinque posizioni che sono molto simili a quelle dell’elenco ufficiale della gara canora. Ecco tutti i dati streaming: