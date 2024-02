Le canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate: battuti Geolier e Angelina Mango

I p' me tu p' te e La noia non sono i brani più ascoltati e passati in radio nonostante la classifica finale della 74esima edizione del Festival della musica italiana

Né Geolier né Angelina Mango: il vero vincitore di Sanremo 2024 è Mahmood. Dopo la fine del Festival la canzone del cantante italo-egiziano, Tuta gold, spopola in radio e sulle piattaforma streaming. Per non parlare di Tiktok, dove sono presenti centinaia di video e tutorial con il balletto che accompagna il brano. Da giorni il pezzo è in cima alla Top 50 Italia di Spotify e ha catturato l’attenzione pure all’estero, entrando nella Top 50 globale.

Un brano accattivante, moderno e innovativo che si è dovuto accontentare del sesto posto all’Ariston ma che si è poi preso la sua rivincita fuori dal palco più importante della musica italiana. E c’è chi ha addirittura lanciato un appello a San Marino: quello di portare Mahmood all’Eurovision dopo le fortunate esperienze nel 2019 e nel 2022 (il cantante ha vinto già due volte Sanremo e una terza sarebbe stata più che meritata).

Tuta gold è la canzone di Sanremo 2024 più ascoltata

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2024 la Tuta gold di Mahmood è la canzone più ascoltata e trasmessa dalle radio. In Italia ma anche all’estero: su Spotify la nuova hit dell’artista ha debuttato al 27esimo posto delle canzoni più riprodotte al mondo. Ha così battuto Geolier, che deve accontentarsi del secondo posto nonostante l’esplosione al televoto (oltre il 60% delle preferenze, mai accaduto nella storia del Festival). Niente da fare neppure per Angelina Mango, che dal terzo posto iniziale è scesa prima al quarto e poi al quinto.

La classifica di Sanremo 2024 più ascoltate

La classifica delle canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su Spotify:

Mahmood – Tuta gold Geolier – I p’ me tu p’ te Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa mia Angelina Mango – La noia Irama – Tu no The Kolors – Un ragazzo una ragazza Gazzelle – Tutto qui Alfa – Vai! Rose Villain – Click boom!

Fuori dalla top ten altri brani scelti da Amadeus che anche quest’anno, in qualità di direttore artistico, ha svolto un ottimo lavoro: all’undicesimo posto c’è Onda Alta di Dargen D’Amico, al dodicesimo Diamanti Grezzi di Clara, al tredicesimo Autodistruttivo de La Sad.

A seguire: Il Tre con Fragili, Mr. Rain con Due Altalene e Pazza di Loredana Bertè. Stabile al diciassettesimo posto Apnea di Emma mentre salgono i Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita. Diciannovesimi i Bnkr44 con Governo Punk e ventesima Alessandra Amoroso con Fino a qui.

Il significato di Tuta gold di Mahmood

Tuta gold di Mahmood parla di un ragazzo che inizia a guardarsi indietro, che ripensa alla sua vita fino a quel momento. Si trova fuori dalla tenda di un rave party e lì riflette sulla sua adolescenza, su cosa l’ha ferito nel passato e come questo l’abbia reso più forte. “È lui che indossa la famosa tuta gold, una tuta in acetato – ha spiegato il cantante – quel materiale sintetico che in molti portavano negli anni Novanta. Questo è un simbolo di comodità e al contempo ha un grande significato: nel posto più comune e nel capo più semplice di tutti si può trovare qualcosa di speciale”.