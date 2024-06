Chi è Alessandro, il figlio di Bruno Vespa

Bruno Vespa ha avuto due figli dalla moglie Augusta Iannini. Il primo, Federico, è il più noto in quanto speaker radiofonico mentre il secondo, Alessandro, è diventato un avvocato di successo. Quest’ultimo è pronto alle nozze con la compagna, in programma il 22 giugno 2024 nella splendida cornice della cattedrale di Oria in Puglia, alla presenza dei genitori e del fratello, al quale è molto legato.

Alessandro Vespa, la carriera da avvocato

Riservatissimo e lontano dalle luci dei riflettori, a differenza del celebre padre, Alessandro Vespa ha deciso di seguire le orme della mamma, Augusta Iannini. Lei è un noto magistrato mentre Alessandro, che nel 2007 si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma Tre, ha intrapreso la carriera da avvocato. Dopo la laurea ha frequentato un master in Real Estate alla LUISS Business School di Roma, lavorando dapprima presso lo Studio Notarile Associato Mariconda poi dal 2011, anno dell’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma, ha iniziato una collaborazione con Nctm Studio Legale durata per ben dieci anni.

Dal 2021 Alessandro Vespa lavora presso lo Studio Legale Cappelli RCCD di Roma: “È specializzato in corporate real estate e presta la sua assistenza a società di gestione del risparmio, fondi di investimento, operatori professionali e industriali operanti in tutte le asset classes del settore (logistica, retail, alberghiero, residenziale e uffici), in operazioni sia core che value added e opportunistic”, si legge sul suo dettagliato profilo professionale che precisa come abbia maturato esperienza in “transizioni particolarmente complesse di acquisizione e dismissione di portafogli immobiliari”, assistendo clienti “per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro”.

Le nozze nel giugno 2024

Se la vita professionale di Alessandro Vespa è sotto gli occhi di tutti, quella privata è esattamente agli antipodi. Si conosce molto di più sul fratello Federico che, com’è noto, si è laureato in Giurisprudenza salvo poi scegliere di seguire le orme del padre Bruno dedicandosi all’informazione sia sulla carta stampata che in radio e televisione.

Dell’avvocato Vespa, invece, si sa molto poco. Anche per tale ragione ha immediatamente fatto il giro del web la notizia diffusasi dai quotidiani locali pugliesi che hanno annunciato il suo matrimonio il 22 giugno 2024. “Ha scelto Oria per le sue nozze previste per il 22 giugno – si legge sul portale La Voce di Manduria -. La cerimonia si terrà nella cattedrale Santa Maria Assunta in cielo di Oria e sarà celebrata dal vescovo Vincenzo Pisanello”.

“Alessandro Vespa è rimasto incantato dalla cattedrale. D’altra parte, nata su un’antica chiesa medievale, è un mirabile esempio di basilica settecentesca che al suo interno può esibire la ‘Cripta delle mummie'”, questo il commento di Cosimo Ferretti, sindaco di Oria, in provincia di Brindisi. Sempre nelle campagne di Manduria – città in provincia di Taranto, nel nord del Salento – si tiene il grande ricevimento di nozze, per l’esattezza nella tenuta di famiglia Li Reni dove l’avvocato Vespa e la compagna hanno deciso di ospitare oltre 250 invitati tra cui, ovviamente, il giornalista Bruno Vespa e la moglie e magistrato Augusta Iannini, oltre al fratello Federico in prima fila per sostenerlo nel giorno più importante.