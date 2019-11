Chi è Federico, il figlio di Bruno Vespa

editato in: da

Federico Vespa è il figlio del più celebre Bruno e uno speaker radiofonico molto amato. Classe 1979, è nato a Roma ed è il frutto dell’amore fra Bruno Vespa e Augusta Iannini, magistrato, capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e membro dell’Autorità Garante della Privacy. Ha un fratello minore, Alessandro, a cui è molto legato, ma ha un ottimo rapporto anche con entrambi i genitori.

Federico di recente è stato ospite di Vieni da Me, per presentare il suo libro L’anima del maiale, e raccontare il rapporto con i suoi genitori, ma anche l’incubo della depressione contro cui ha combattuto. “Mio padre è contento che abbia scritto questo libro – ha detto a Caterina Balivo -, che volevo scrivere già dieci anni fa. Mi fermai per pigrizia, poi quando mi è arrivata la proposta per me è stata una sfida bellissima. Ma per me è stato anche un percorso terapeutico straordinario”.

Federico ha confessato di non aver vissuto un’infanzia semplice a causa dell’assenza dei suoi genitori: “Ho sempre rinfacciato ai miei genitori di essere cresciuto troppo con le baby sitter – ha detto -. So che non lo hanno fatto apposta, ma sono stati carenti. Lo sanno e lo abbiamo superato, ma io volevo una famiglia più presente. Volevo meno lusso, ma due genitori più presenti con me”.

“Se dai 0 ai 12 anni non cresci tuo figlio bene poi succedono i guai – ha concluso Federico, che ha lottato contro la depressione -. Non uscivo mai, non avevo amici, mi sentivo un agnello in mezzo ai lupi. Mi facevo schifo

Giornalista di successo con una passione per lo sport e la radio, Federico Vespa ha dovuto faticare molto per farsi apprezzare e cancellare l’etichetta di “figlio di…”. Laureato in Giurisprudenza, ha esordito come speaker radiofonico nel 2002, commentando le partite della Roma, e ha lavorato presso la Gazzetta dello Sport.

Nel 2005 ha iniziato a collaborare con Rtl 102.5, passando dal lavoro presso la redazione giornalistica alla conduzione. Ha collaborato con diversi quotidiani importanti, fra cui Il Messaggero e Gente, per cui ha realizzato interviste e reportage.

Dal 2007 Federico conduce insieme al padre Bruno Vespa il programma radiofonico Non Stop News Raccontami, in onda su Rtl tutti i venerdì. Ha guidato anche altri show famosi come Non Stop News, Onorevole DJ, Password, Chi c’è c’è, chi non c’è non parla, Nessun Dorma.

Federico Vespa ha collaborato anche con Sky e Mediaset in qualità di telecronista, commentando le partite di Serie A e Champions League. Il conduttore radiofonico è molto legato alla madre, che definisce “la mia unica ragione di vita”, mentre con Bruno Vespa ha avviato numerosi progetti interessanti, che riguardano il vino e le attività di B&B.

Nonostante ciò Federico ha raccontato di non seguire Porta a Porta: “Va in onda troppo tardi e poi lo vedo sempre, se lo vedo anche in televisione – ha spiegato ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio -. Quando ci sono le trasmissioni sulle diete che durano due ore non lo guardo proprio, la dieta non mi riguarda”.

A quanto pare il figlio di Bruno Vespa non legge nemmeno i suoi libri: “Io ce li ho tutti, tutti nuovi, mai letti – ha ammesso -. Quando escono vado alla presentazione, ma sono un lettore molto pigro. Amavo molto Giorgio Faletti che era il mio genere di scrittore preferito. Lui lo sa, è conscio di questo. Ci parlo, non sono il mio genere, lo sa perfettamente, si è rassegnato subito. Però fa bellissime dediche. Poi non so dove trovi il tempo: se conduci Porta a Porta e altre cose, dove trovi il tempo per scrivere un libro di 500 pagine all’anno?”.