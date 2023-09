È normale avere voglia di provare cose strane nel sesso?

Fonte: iStock Rapporti sessuali: normalità e cose strane

Quando si fa sesso con una persona che ci piace è normale avere voglia di provare cose nuove: possono essere cose strane, inusuali, diverse dalla normalità, ma non per questo sbagliate o da reprimere. Quindi, cosa fare quando si hanno delle fantasie sessuali che vogliamo realizzare? Semplice: metterle in atto senza sentirsi in colpa!

Ovviamente, è importante condividere ciò che vogliamo fare con il partner e, prestando sempre attenzione a usare precauzioni e a rispettarsi vicendevolmente, iniziare a scoprire il sesso anche tramite cose insolite o situazioni strane.

Cosa è strano e cosa è normale a letto?

In linea generale è considerato normale ciò che viene fatto dalla maggior parte delle persone, mentre ciò che è insolito, strano o diverso viene considerato “anormale”: anche nella sessualità funziona allo stesso modo. Questi dettami sono percepiti soprattutto a livello sociale: è la società che decide ciò che è giusto e cos’è sbagliato oppure decide cose che sono normali da fare e cose che invece sono bollate come strane, anche a letto.

Invece è fondamentale sapere che le pratiche sessuali percepite come strane sono del tutto normali ed è importante sapere che non si è le sole a sentire la voglia di provare qualcosa di diverso. Se queste sfociano in ossessioni o in perversioni particolarmente “hard”, allora si parla di parafilie, termine indicato per devianze sessuali. In questo caso è importante distinguere il desiderio, la fantasia e la voglia di provare pratiche erotiche da un disturbo vero e proprio.

Cose strane nel sesso: qualche esempio

Quali possono essere alcuni esempi di situazioni o atteggiamenti intimi che vengono considerati strani nel sesso? Si può spaziare da esperienze più tipiche e usuali a quelle più audaci: quindi dal pissinig al BDSM, dal sesso a tre allo spanking, ad esempio. Se vissuti in modo consapevole e sereno dalla coppia possono diventare un divertimento incredibilmente eccitante ed erotico.

La penetrazione vaginale non è l’unica penetrazione esistente

È sicuramente considerata la più classica e la più normale, appunto: la penetrazione della vagina con il pene. Ciò che non riguarda questo tipo di penetrazione viene considerato strano: dalla penetrazione anale a quella con oggetti (sex toys e plug). Se si ha voglia di sperimentare nuovi modi di penetrazione, non c’è assolutamente niente di sbagliato. L’importante è farlo in sicurezza, per sé e per il partner:

Usare sex toys è meglio che usare oggetti di uso comune perché sono creati appositamente con questo scopo

è meglio che usare oggetti di uso comune perché sono creati appositamente con questo scopo Usare il lubrificante amplifica il piacere

amplifica il piacere Se si decide di fare o ricevere una penetrazione anale, è importante cambiare il profilattico se poi si vuole passare a una penetrazione vaginale

Usare il lubrificante non è sinonimo di secchezza

È vero, il lubrificante viene spesso utilizzato per ovviare a problemi di secchezza vaginale, ma può essere usato anche per incrementare il piacere, non solo con i sex toys, ma anche durante qualsiasi penetrazione. Il lubrificante del preservativo a volte non è sufficiente, ecco perché si può decidere di usare quello a base di acqua o silicone o olio e diminuire così l’attrito, amplificando la fluidità. Non c’è niente di strano a usarlo, da sole o in coppia.

Threesome

Il sesso a tre è una fantasia molto comune. È una esperienza erotica intensa, qualcosa di assolutamente inusuale da attuare e non c’è da provare vergogna o imbarazzo e si desidera avere un rapporto a tre. Prestate attenzione a chi invitate come terza persona, lasciate la comunicazione sempre aperta con il partner e con la terza persona e fate solo cose che vanno bene a tutti i coinvolti. Le precauzioni sono più che mai importanti contro gravidanze indesiderate e contro malattie sessualmente trasmissibili.

BDSM

Anche tutto ciò che è BDSM è considerato non usuale: ci sono pratiche che esulano dalla normalità conosciuta come tale e per questo vi potete sentire strane se pensate, proponete o fate determinate esperienze quali il bondage, giochi di ruolo, il calpestare o il farsi calpestare (a piedi nudi o con tacchi alti). È esattamente quello che abbiamo detto all’inizio dell’articolo: essendo pratiche che socialmente non rientrano in ciò che viene considerato normale, possono sembrare cose totalmente fuori dall’ordinario. E un po’ è anche quello che piace: fare cose strane e diverse è particolarmente eccitante. Ma se le vostre fantasie vi portano a esplorare queste pratiche non c’è niente di male: ascoltatevi e divertitevi.

Rapporti sessuali: i luoghi strani dove averli

I luoghi identificati come normali in cui fare sesso sono la casa e il letto, al massimo il divano quando avete a disposizione casa libera. Ma esistono altri luoghi dove fare sesso, considerati diversi, strani, nuovi: avere rapporti sessuali all’aria aperta o in macchina, ad esempio. Ovviamente ci sono delle accortezze ulteriori a cui prestare attenzione, ma fare l’amore in luoghi diversi è una fantasia che potreste avere per fare qualcosa di nuovo e, oltretutto, facile da attuabile.

Questi sono solo alcuni esempi di cose diverse dalla normalità nel sesso, ma ognuno vive le proprie strane fantasie erotiche in modo completamente soggettivo. In conclusione, la sessualità è un mondo talmente grande e personale che è giusto e bello fare esattamente quello che vi va di provare insieme al partner: sia stare nella normalità perché vi piace così, sia andare anche al di fuori delle consuetudini, se vi piace sperimentare qualcosa di nuovo.