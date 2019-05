Sesso a tre, cosa fare se lui te lo chiede

editato in: da

Cosa fare se lui ti chiede di fare sesso a tre? Si tratta di una situazione che, almeno una volta nella vita è capitata a molte donna. Magari il vostro menage di coppia si è un po’ spento ultimamente e lui vuole risvegliare la passione sopita dopo tanti anni insieme, oppure vi conoscete da poco e lui ha il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Come comportarsi? Molto spesso di fronte a questa richiesta si rimane sorprese e sconvolte, così tanto che, per evitare di deludere il partner oppure di sembrare bigotte, si finisce per dire di sì.

E poi? Ripensandoci inizia il panico e ci si chiede cosa accadrà. Prima di tutto è importante capire cosa vogliamo davvero. Chiedetevi se avete accettato solamente per compiacere lui oppure se desiderate davvero fare questa nuova esperienza. Il sesso a tre fatto senza consapevolezza e senza essere preparate infatti può rivelarsi molto pericoloso.

In particolare nelle coppie consolidate e che stanno insieme da anni può rivelarsi un’arma a doppio taglio, in grado di riaccendere la passione, ma anche di distruggere il legame. L’intromissione di una terza persona in un rapporto che sino a quel momento è stato esclusivamente a due potrebbe portare alla fine della relazione. Per questo motivo prima di prendere una decisione pensateci bene.

Vi sentite davvero pronte? Se la risposta è sì non vi resta che esplorare questo nuovo aspetto del sesso. Per prima cosa dovete scegliere la persona che farà parte del vostro menage a trois. Si tratta di un passo importante che non va fatto con leggerezza, perché in un incontro sessuale di questo tipo è importante che ci sia una grande intesa fra le parti.

In seguito la regola principale è: lasciatevi andare. Se davvero avete deciso di fare sesso a tre (perché l’idea piace anche a voi, non solo per assecondare lui!) provate a sperimentare. Anziché pensare troppo godetevi il momento, partendo dai preliminari, che saranno fondamentali per accendere la passione e farvi scoprire un nuovo aspetto della sessualità.

E se ci ripensate? La scelta è solo vostra, perciò, se dopo aver detto sì al vostro lui vi accorgete che “una cosa a tre” non fa per voi, ditelo chiaramente. Se vi ama davvero capirà, in caso contrario forse non è la persona che pensavate fosse.