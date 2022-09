5 cose da sapere prima di iniziare una relazione poliamorosa

Fonte: 123rf Relazione poliamorosa, le regole da seguire

Una relazione romantica non deve per forza essere solo tra due persone, uomo e donna. I nostri orizzonti sessuali e romantici sono in continua evoluzione e, al giorno d’oggi, ci stiamo aprendo alla possibilità di relazioni di ogni forma e dimensione, trovando il modo più giusto per noi di stare con qualcuno.

Tra queste nuove forme di relazione, quelle poliamorose stanno diventando sempre più comuni. Eppure, nonostante se ne sente parlare in continuo, non tutti sanno cosa significhi davvero poliamore e, anzi, molti persone credono erroneamente che questo genere di relazione non funzioni mai. Una relazione poliamorosa può essere sana e appagante tanto quanto una monogama, a seconda delle circostanze e dei comportamenti delle persone in essa coinvolte.

Ogni relazione poliamorosa ha i propri problemi e le proprie linee guida. E, per essere chiari, questo genere di rapporto non funziona per tutti. Se però questo il poliamore vi sembra allettante e vorreste saperne di più, abbiamo riportato di seguito alcuni consigli da prendere in nota prima di lanciarsi in un rapporto poliamoroso e dividere il proprio cuore tra più persone.

1. Non si tratta solo di sesso

Agli occhi di molti una relazione poliamorosa vuol dire solo andare a letto con molte persone. Un malinteso comune, che rovina la reputazione di questa forma d’amore e che non potrebbe essere più lontano dalla verità.

Se ci pensate, la parola poliamore non ha nulla a che vedere con il sesso di per sé. La sua traduzione è letteralmente “amori multipli”. Riguardano la creazione di un profondo legame emotivo o intimo con più di una persona. Quindi si tratta più di condividere il cuore e la mente piuttosto che la fisicità.

2. La continua e onesta comunicazione è la chiave per il successo

Le relazioni poliamorose implicano il condividere se stessi con più persone. Quindi, prima di iniziare un rapporto di questo genere, è saggio pensare se si è disposti e a proprio agio nell’essere aperti e vulnerabili con diverse persone.

Mantenere una continua e onesta comunicazione con i propri partner è fondamentale per far funzionare una relazione poliamorosa: bisogna imparare a discutere apertamente e creare un ambiente sicuro per tutti gli amanti coinvolti.

3. È fondamentale il rispetto reciproco

Tutte le relazioni richiedono equilibrio; ma quelle che coinvolgono più persone richiedono un equilibrio ancora maggiore.

Per questo, per previene incomprensioni e assicurarsi che nessuno dei partner stia sprecando tempo ed energie è fondamentale il rispetto reciproco. Proprio come in una relazione monogama, è importante sostenere i propri partner e mostrare rispetto per le loro decisioni.

4. Evitate di fare paragoni

A volte le relazioni poliamorose sono gerarchiche (una relazione ha la priorità sulle altre) e talvolta sono uguali. In uno scenario gerarchico, una persona può avere partner primari e secondari. In questo caso, è importante evitare di fare paragoni.

Sebbene faccia parte della nostra natura come essere umani, fate del vostro meglio per evitare il confronto tra voi e gli altri membri della relazione. Un esempio pratico? Non andate a prenotare un viaggio stravagante per due solo perché il vostro partner ha trascorso un fine settimana con il proprio partner primario.

5. Cercare di non essere gelosi

La gelosia è un sentimento comune che può venire facilmente a galla in una relazione poliamorosa. In primo luogo, allora, è quindi fondamentale prendersi del tempo per capire la propria gelosia; da dove viene e come superarla.

La gelosia può essere dolorosa: scatena paura, rabbia e insicurezza. Ma comprenderla come un’emozione moralmente neutra è fondamentale, indipendentemente dal fatto che siate o meno monogami. Comunicare questi sentimenti, invece di lasciarsi consumare dalla gelosia, è la chiave del poliamore.