San Valentino sta cambiando forma. Tra amore fluido, relazioni aperte e nuove intimità, la Gen Z riscrive le regole dell’amore

Coppia, esclusività e cena a lume di candela; ti dice qualcosa? Prima San Valentino significava solo questo, tra cuori, cioccolatini e momenti per due. Oggi è ancora così?

Secondo un sondaggio riportato dalla stampa internazionale, circa i due terzi delle persone considerano il 14 febbraio una ricorrenza “superata”, datata, legata a dei cliché romantici che ormai non rappresentano più le relazioni e l’amore che si vive nella quotidianità.

Sì, perché le relazioni romantiche non sono le uniche che esistono o degne di celebrazione: ci sono relazioni affettive non convenzionali che stanno guadagnando spazio nella realtà di tutti i giorni, come confermano anche università e centri di ricerca.

La Gen Z sta ridefinendo linguaggi, confini e aspettative relazionali: non è che non interessi l’amore, semplicemente non interessa più in una sola forma. San Valentino potrebbe essere il momento perfetto per ripensare l’amore, per cambiare gli schemi, per chiedersi che tipo di relazione si vuole davvero, invece che celebrarlo sempre allo stesso modo?

Come cambia l’amore: da coppia a intimità plurale

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di “amore fluido”, relazioni aperte e poliamore; questa è una trasformazione profonda nel modo di concepire intimità, relazioni, desiderio e impegno con l’altra o le altre persone coinvolte.

Decenni di idee convenzionali hanno portato a credere che la monogamia tradizionale fosse l’unica relazione possibile, stabile e accettabile. In realtà, come riporta anche uno studio recente ripreso dal Guardian, i livelli di soddisfazione relazionale e sessuale di coppie non-monogame consensuali sono paragonabili a chi decide di vivere una relazione monogama.

Questo perché non esiste un unico modello relazionale valido per tutte le persone, ma esistono accordi consapevoli che funzionano quando sono costruiti su consenso e comunicazione.

L’amore senza etichette: cos’è e cosa significa davvero?

Quando parliamo di nuove forme relazionali è importante usare parole chiare per far comprendere all’altra persona ciò che più si desidera per se stessi. Esistono più forme di amore che possono essere vissute in modo fluido e consapevole.

Non-monogamia consensuale

Nella non-monogamia consensuale o etica ci sono le coppie che decidono in modo consapevole e consensuale di vivere una relazione romantica o sessuale non esclusiva. La trasparenza e la chiarezza sull’intento di vivere in modo libero è la vera differenza con il tradimento.

Quando c’è accordo e comunicazione tra tutte le persone coinvolte, questo tipo di relazione può essere soddisfacente; non significa facile, ma ugualmente appagante.

Amore fluido

L’amore fluido o amore liquido è un tipo di relazione che non chiude o obbliga a definizioni rigide. Può riguardare l’orientamento sessuale, il tipo di legame o il modo in cui si vive inclusività e coinvolgimento relazionale. Per molte persone della Gen Z significa che si vuole vivere il presente nel modo più autentico possibile, senza etichette che lo definiscono.

Relazione aperta

Per relazione aperta s’intende una coppia che mantiene un legame affettivo primario con esperienze sessuali (e a volte emotive) con altre persone, seguendo però regole concordate precedentemente. Sono necessari confini chiari, gestione della gelosia, maturità emotiva e capacità di comunicare bisogni, desideri e insicurezze in modo chiaro. Non si parla di ribellione o di “faccio ciò che voglio”, ma di esplorazione consapevole fuori dalla coppia, partendo da un importante lavoro di dialogo dentro la coppia.

Poliamore

Con il poliamore si prevede la possibilità di avere più relazioni affettive contemporaneamente, con il consenso di tutte le persone coinvolte. Si mette in discussione l’idea convenzionale in cui l’amore debba necessariamente essere esclusivo per essere vero e autentico.

L’evoluzione di San Valentino

Come viviamo oggi San Valentino? Per molti è una festa consumista, commerciale e superata; per altri è un’occasione per celebrare il partner, le amicizie, le varie tipologie di relazioni, la famiglia che si scelgono.

E queste scelte ci dicono una cosa chiara su come vogliamo vivere il nostro presente, quanta necessità abbiamo di ampliare la narrazione dell’amore, che si estende dal partner, agli amici, a momenti di self-love.

Se in passato si parlava di un unico modello prestabilito di romanticismo, adesso le relazioni si stanno evolvendo in base al proprio modo di sentire e di vivere l’amore, con una grande novità: la capacità di potersi definire, o non definire, senza vergogna in base al proprio modo di essere. E non è forse questa la cosa più romantica verso se stessi e gli altri, nel 2026?

La Gen Z rifiuta le definizioni rigide

Identità, orientamento, genere e relazioni sono diventati temi centrali nel dibattito pubblico, portati avanti soprattutto dalla Gen Z, che ha coniato nuovi termini e nuovi concetti di relazione e di amore. Il punto centrale è la volontà di scelta, di autodeterminazione, che sia in una relazione monogama o in una coppia aperta, oltre le etichette, oltre gli obblighi.

Ecco che il 14 febbraio può diventare un momento importante per un check relazionale. Potresti domandarti:

Siamo felici nell’accordo che abbiamo preso per la nostra relazione?

Mi sento libera di esprimere i miei desideri?

La nostra relazione è un’abitudine o una scelta consapevole?

Parlare è la parte più importante in una relazione, di qualunque natura sia. Ritengo che non sia necessario rompere gli schemi o andare necessariamente contro tendenza per dimostrare qualcosa a se stesse o al partner. Al contrario, credo che costruire insieme e fissare dei punti importanti per la persona e per la coppia sia fondamentale per una relazione sana e duratura.

Forse San Valentino sta semplicemente cambiando forma, come la stiamo cambiando noi.

