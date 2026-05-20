Maxxing: cos’è il trend virale che “massimizza” tutto

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iStock Il trend -maxxing spinge a fare sempre di più, rischiando il burnout

Tutto e subito. Gli standard che vediamo su TikTok si stanno alzando sempre di più: con il Maxxing, siamo arrivate a dover perfezionare ogni aspetto della nostra vita per restare al passo con gli altri.

Sviluppare disciplina e cura di sé può avere molti vantaggi finché non diventa un’ossessione e non ci mette in un confronto costante.

Maxxing: cos’è il nuovo trend per ottimizzare la nostra vita

Il trend TikTok del Maxxing indica la tendenza a massimizzare all’estremo un determinato aspetto della vita quotidiana.

Dal sonno, all’alimentazione, passando per la palestra per finire alla skincare. Non si dorme e basta, si fa sleepmaxxing. La concentrazione? È brainmaxxing.

Tutto risulta maniacale, con regole rigide da seguire e portato all’estremo del proprio potenziale. E improvvisamente anche le azioni quotidiane sono diventate oggetto di competizione. Migliorarsi e sviluppare disciplina è diventato un pretesto per raggiungere gli standard pressoché perfezionisti dei social.

Sappiamo ormai che TikTok è diventato la culla di trend che nascono con buone intenzioni ma che in poco tempo diventano tossici e ossessivi.

Vivere come se tutto fosse una gara ci fa perdere di vista noi stesse e il nostro miglioramento. Inoltre, mettersi continuamente a paragone con le altre può influire sull’autostima, alimentare l’ansia e causare insicurezza.

Il desiderio di avere tutto massimizzato nasce poiché vediamo le vite (all’apparenza) perfette delle altre persone e sentiamo l’urgenza improvvisa di migliorarci.

Azioni quotidiane che avevano il potere di rilassarci sono diventate oggetto di ottimizzazione. Niente relax, tutto è veloce. Niente cura, tutto è “maxxed”.

Dal glow up alla competizione: come il Maxxing ha reso tutto ottimizzabile

Il concetto di glow up si è diffuso molto ed è entrato nel nostro quotidiano. Non più solo l’aspetto fisico, ora tutto fa un glow up: cambiare il colore delle pareti della nostra stanza per migliorarla, cambiare stile per trovare cosa ci risalta davvero, mettere dei coprisedile rosa in macchina per renderla più aesthetic.

Il glow up indica un percorso di trasformazione personale, in cui si punta a migliorare il proprio aspetto fisico e la propria persona. Pian piano è entrato nel nostro linguaggio comune, ma era un trend nato per trovare la motivazione in se stessi per modificare ciò che non ci piaceva di noi.

Con il Maxxing, anche il self improvement è diventato uno standard: video su come diventare la versione migliore di noi stesse, podcast motivazionali, checklist da seguire alla perfezione e una skincare infinita.

L’impressione è che ciò che di motivazionale aveva il trend del glow up, ora l’ha completamente perso per diventare un impegno a tutto tondo.

Massimizzare anche la cura della propria persona fa passare azioni quotidiane come banali: abbiamo sempre la sensazione di non fare mai abbastanza. Perché c’è sempre qualcosa di nuovo , un prodotto o un trend da provare. E anche ciò che prima ci faceva stare bene, adesso deve essere sempre al top.

Quali –maxxing sono andati virali?

Il suffisso è inizialmente andato virale nelle community maschili con il looksmaxxing, ossia la massimizzazione dell’aspetto fisico. In poco tempo si è diffuso in tanti altri aspetti, così tanto da aver già creato il softmaxxing, cioè pratiche leggere di ottimizzazione.

Oggi non puoi andare solo in palestra, devi fare gymmaxxing. Lo riconosci subito sui social: routine di fitness iper strutturate, allenamenti intensivi, un’alimentazione impeccabile e gli integratori giusti, che non possono mai mancare. Ogni variabile possibile deve essere massimizzata per ottenere il fisico desiderato il prima possibile.

Non possiamo neanche più dormire in pace perché esiste lo sleepmaxxing. Eliminare gli schermi due ore prima di dormire, assumere melatonina o il famigerato mouth taping (sigillare le labbra con del nastro adesivo per favorire il rilassamento dei muscoli facciali) sono solo alcune abitudini che chi vuole avere una buona igiene del sonno, secondo TikTok, deve adottare.

Lo studymaxxing è amato dalle studentesse: scrivanie minimal, metodi alternativi per memorizzare velocemente e le playlist “deep focus”.

Per non farci mancare nulla e, a costo di perdere il benessere e le energie per incastrare tutto, c’è anche il livemaxxing. La pratica con cui si massimizza ogni aspetto della vita quotidiana. Salute, personalità, carriera e relazioni.

È incredibile come, benché singolarmente siano buoni consigli, sui social tutto diventi una challenge a fare meglio, a dare di più, e in poco tempo si estremizza tutto. O meglio, si massimizza.

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Perché ci piace così tanto il Maxxing

La verità è più opprimente del trend in sé. Massimizzare ogni aspetto della vita può trasformare anche il benessere in una fonte di pressione. Ci si poteva fermare al miglioramento, ma poi si è messo in mezzo il confronto costante.

Ogni difetto è diventato un progetto da correggere. E non è solo la nostra autostima a rimetterci, ma anche le energie mentali.

Con gli impegni quotidiani, il lavoro e la stanchezza, immaginate di dover seguire una checklist per ogni nostra azione abituale che deve essere all’altezza dei tiktok che scrolliamo. Le energie si esauriscono, i trend come il –maxxing trasformano tutto in un lavoro costante.

E come se non bastasse, quando l’asticella si alza sempre di più, noi ci sentiamo sempre di meno. Più indietro delle altre, non al passo con i trend.

Ci dà l’impressione di avere il controllo della nostra persona, ma in realtà ha reso quel poco di benessere che ci restava un impegno da spuntare dalla nostra agenda.

Troviamo il lato positivo del Maxxing

Il trend del massimizzare la nostra vita ci sta insegnando a non fermarci mai e a vivere in uno stato di costante pressione sociale. Si è passati da un estremo all’altro, ma sicuramente chi decide di aderire a un -maxxing deve tenere in conto che ci vorrà parecchio impegno e volontà.

Fermandoci un attimo sui consigli che sono andati virali, possiamo renderci conto che, se non esasperati, possono aiutarci a migliorare. Il trucco sta nel trovare equilibrio. Sì, ormai è virale, così tanto che anche Dua Lipa ha aderito al trend pubblicando su Instagram, una settimana fa, un post in riferimento al Funmaxxing, addirittura la massimizzazione del divertimento.

Ma possiamo rendere altrettanto virale non esagerare. Allontanarci dagli schermi prima di dormire è un ottimo consiglio per migliorare la qualità del sonno e la vista, ma se un giorno vogliamo scrollare per mezz’ora su TikTok prima di dormire, non succede nulla.

Per sviluppare disciplina e controllo di sé potremmo seguire quattro o cinque consigli, un po’ qua e un po’ là per migliorare qualche aspetto, senza soffermarci in maniera maniacale su una categoria in particolare. L’imperfezione deve regnare nella nostra vita, altrimenti non saremmo umane. E non abbiamo bisogno di massimizzare la nostra vita, ma di essere più serene.