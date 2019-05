Cosa non fare mai prima dell’amore

editato in: da

Quando l’atmosfera si scalda e arriva il momento di fare l’amore, spesso compiamo dei gesti che rischiano di spegnere la passione a causarci non pochi problemi.

Scopriamo quali sono, per evitarli con cura e vivere senza pensieri l’amore con il proprio partner sotto le lenzuola.

Bere alcol (troppo) – Spesso ricorriamo (soprattutto ai primi appuntamenti) ricorriamo ad un bicchiere di vino per scaldare l’atmosfera e perdere le inibizioni. Attenzione però, l’alcol ha il potere di aumentare l’eccitazione, ma può anche provocare gravi problemi. Il motivo? Si tratta di un potente sedativo, ciò significa che, soprattutto se bevete un po’ troppo, rischiate di addormentarvi ancora prima iniziare a scambiarvi baci e carezze con l’altra persona. Sarebbe piuttosto imbarazzante, no?

Mangiare cibo piccante – Si dice che il peperoncino sia un ottimo afrodisiaco. Vero, ma in realtà può provocare qualche spiacevole contrattempo, soprattutto se volete finire a letto con l’altra persona. Il peperoncino, così come le spezie, alterno infatti il sapore della pelle, dell’alito e addirittura della vagina, modificando l’odore delle parti intime. Un contrattempo decisamente fastidioso che spegne il desiderio.

Prendere un antistaminico – Soprattutto in primavera, sono tante le persone che ricorrono agli antistaminici per contrastare le allergie di stagione. Attenzione però, questi medicinali seccano le mucose, ostacolando la lubrificazione delle zone intime e, di conseguenza, rendendo molto più complicato il rapporto sessuale. Meglio assumere il farmaco almeno 18 ore prima di fare l’amore.

Fare la ceretta – Se avete in programma una serata romantica con il vostro partner, assicuratevi di fare la ceretta qualche giorno prima. In questo modo eviterete di fare i conti con situazioni potenzialmente imbarazzanti. La depilazione infatti rende la pelle più sensibile e soggetta a sfoghi e irritazioni cutanee. Non solo, oltre a non apparire bella (con puntini rossi) l’epidermide è anche più esposta al rischio di infezioni, come il Papilloma Virus. Dunque meglio evitare.

Usare il cibo – Sono molte le coppie che sotto le lenzuola utilizzano il cibo per accendere il desiderio. Dalla cioccolata alle fragole, passando per il gelato o la panna: questi alimenti, se vengono in contatto con le parti intime, possono causare irritazioni, sfoghi e infezioni anche gravi, mettendo a rischio la vostra notte d’amore.