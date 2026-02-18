Giornalista e Social Media Manager, da sempre ama scrivere, creare contenuti e raccontare storie. Da anni studia e scrive di benessere e sessualità. Gestisce diversi profili social e, da brava Vergine, adora organizzare tutto alla perfezione… Con immancabili evidenziatori colorati!

iStock Muoversi per sentirsi bene: allenamento, piacere e consapevolezza

Ti è mai capitato di sentirti più sicura o più “centrata” dopo una corsa, una lezione di danza o un allenamento in palestra? Non è solo una sensazione, ma una realtà. Se è vero che corpo e mente sono profondamente collegati, più di quanto immagini, è altrettanto vero che stare bene nel proprio corpo è fonte di grande piacere anche nella sessualità.

Negli ultimi anni si parla sempre di più di benessere olistico: forma fisica, salute mentale e piacere concorrono allo “stare bene” quotidiano. E la scienza conferma anche un altro aspetto, che forse hai già intuito: muoversi fa bene anche alla tua vita intima.

Quindi scopriamo come il fitness e il piacere siano collegati, quali sono gli esercizi da fare e i consigli da attuare per un benessere fisico, mentale e sessuale.

Sentirsi bene, dentro e fuori la camera da letto

Secondo il Comunicato Stampa LELO, “Sesso: le tendenze più hot del 2026”, il 72% delle persone intervistate crede che l’esercizio fisico abbia un impatto positivo sulle prestazioni sessuali, mentre il 44% considera l’attività sessuale una forma di esercizio. Tradotto? Sempre più persone vedono movimento e piacere come parti della stessa equazione. E non è affatto sbagliato!

Non stiamo parlando di “fare sport per avere performance sessuali migliori”, ma di sentirsi bene, energiche, presenti e più connesse con il proprio corpo (e, perché no, migliorare qualità e quantità di orgasmi). Sentirsi bene nella propria pelle può cambiare anche il modo in cui si vive l’intimità: meno ansia, più libertà, meno insicurezze, più piacere.

Corpo e mente: la nuova filosofia del piacere

Hai mai sentito parlare di “in corpore sano”? Non si tratta solo di latino antico, ma è un concetto attualissimo. Quando ti alleni, il tuo corpo e la tua mente lavorano insieme:

Migliori la circolazione,

Ossigeni i tessuti,

Rilasci endorfine (stimolatori naturali del benessere),

Riduci il cortisolo (cioè l’ormone dello stress).

Questi aspetti migliorano l’umore, aumentano l’autostima, riducono l’ansia e i sintomi depressivi; e indovina un po’? Stress e ansia sono tra i principali “bloccanti” del desiderio sessuale. Quando la mente è in allerta, il corpo fatica a lasciarsi andare, quindi diventa più difficile provare piacere in modo sano e consapevole. Al contrario, quando ti senti più calma, più stabile, più forte, diventa più facile anche aprirti al piacere.

Cosa dice la scienza: più movimento, migliore funzione sessuale

La parte più interessante è che non è solo una percezione, ma è il corpo che reagisce davvero così. In vari studi viene evidenziato che le persone fisicamente attive hanno più desiderio ed eccitazione e una miglior soddisfazione sessuale.

Questo perché quando si pratica un’attività fisica, si ha un miglioramento di vari aspetti fisici, compreso quello della funzione vascolare, migliorando l’afflusso di sangue, anche ai genitali. Una miglior funzione vascolare, quindi, si traduce in una miglior erezione nei maschi e una maggior lubrificazione nelle femmine, aiutando corpo e mente a un benessere sessuale più intenso.

Quando si fa del movimento aerobico, come una camminata veloce o una corsa, si va in bici o si pratica danza, si migliora l’elasticità dei vasi sanguigni, fondamentale anche per la risposta sessuale.

In più, sentirti più resistente e più energica può aumentare la fiducia nel tuo corpo; e quando ti fidi del tuo corpo, è più facile ascoltarlo.

Gli esercizi migliori per te e il tuo piacere

Partendo dal presupposto che non esistono formule magiche o allenamenti “perfetti” validi per tutti, possono essere consigliate categorie di esercizi in grado di sostenere il corpo, il benessere mentale e quello sessuale.

Ovviamente, è sempre consigliabile chiedere il supporto di esperti, professionisti qualificati in grado di creare un percorso di allenamento adatto alle proprie possibilità e ai propri obiettivi.

Un allenamento funzionale (o functional training) è perfetto per migliorare forza, stabilità e flessibilità. Esercizi come gli squat, il ponte o gli affondi, sono ottimi per rafforzare la muscolatura, stimolare l’elasticità dei tessuti e della circolazione, ma anche migliorare la stabilità pelvica (altro aspetto importante per la sessualità).

Gli esercizi per ridurre stress e ansia

Non importa necessariamente fare ore e ore di allenamento quotidiano: bastano dei passi concreti e degli esercizi mirati per fare la differenza. Qualche idea?

Camminata veloce (possibilmente all’aria aperta): 20/30 minuti a passo sostenuto, 3/4 volte a settimana. È utilissima anche per la sessualità proprio per gli aspetti già citati: migliora la circolazione sanguigna, riduce stress e tensioni e aumenta l’energia generale. Stimola il rilascio di endorfine, migliora l’umore e permette una risposta fisiologica all’eccitazione e una maggior apertura al piacere sessuale.

Questi movimenti possono aiutare a scaricare le tensioni accumulate e a regolare il sistema nervoso. Anche un po’ di danza (va benissimo se fatta in camera tua, lasciandoti andare al piacere di ballare), possono aiutare il fisico e soprattutto aumentare l’autostima.

Gli esercizi per il pavimento pelvico

C’è poi un gruppo di muscoli di cui si parla ancora troppo poco o si trascurano fino all’età più avanzata: quelli del pavimento pelvico. In realtà, questi muscoli sono fondamentali per gli aspetti legati al piacere sessuale, anche nelle ragazze. Allenare questo insieme di muscoli significa migliorare il controllo muscolare, aumentare la consapevolezza corporea e intensificare le sensazioni durante l’intimità.

Gli esercizi di Kegel sono contrazioni volontarie e controllate di questi muscoli. Bastano pochi minuti al giorno per rafforzarli e, quindi, anche per migliorare il tuo benessere sessuale.

Il circolo virtuoso: corpo, mente e sessualità si allenano insieme

Voglio dirlo chiaramente: non si tratta di allenarti per “fare meglio a letto”. Non si parla di gare o di test. È semplicemente una questione di ascolto, di benessere e non di performance.

Il fitness può aiutare a conoscere meglio il tuo corpo e capire cosa ti fa stare bene, così da sentirti più presente e radicata e questi aspetti possono essere riportati anche nella sessualità, con una maggior sicurezza e consapevolezza di sé.

Ascoltarsi, rispettarsi e coltivare energia è il primo punto per volersi bene, un aspetto che poi si riversa in vari ambiti della vita quotidiana, compresa la sessualità.

