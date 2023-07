Consigli e accorgimenti per fare l’amore all’aria aperta senza pensieri

Fonte: iStock Dove e come fare l'amore all'aperto

Fare l’amore è uno dei momenti più belli da vivere con un’altra persona. È un emozione che non si può spiegare, ma che deve essere costantemente posta all’attenzione della coppia affinché non diventi una routine. Quindi via alle novità (come i sex toys da utilizzare insieme) o a nuove situazioni per incrementare quel senso di brivido e adrenalina, utile a rendere il sesso sempre appagante e soddisfacente. Per questo, fare l’amore all’aperto può essere una esperienza unica per accendere (o riaccendere) l’eccitazione. L’essere scoperti e fare qualcosa di non propriamente legale può incrementare (anzi, lo fa sicuramente) questo stato di adrenalina e passione, aumentando anche la complicità e l’affiatamento tra i due partner.

I luoghi hot per fare l’amore all’aperto

Alcuni luoghi all’aria aperta si prestano più per momenti romantici, mentre altri sono legati più alla passione spontanea e anche a un aspetto più esibizionista, ma bisogna sempre prestare attenzione: fare sesso all’aperto è una pratica che contravviene l’art. 527 del Codice Penale per atti osceni in luogo pubblico. Inoltre, c’è da ricordare che al giorno d’oggi, telecamere e smartphone sono praticamente ovunque, quindi va bene viversi il momento e farsi travolgere dalla passione, ma è anche importante essere consapevoli dei rischi. Per questo, basterà “studiare” la giusta location per avere l’intimità che serve, senza stare in luoghi né particolarmente in vista né estremamente isolati.

Fare l’amore in spiaggia : la spiaggia è uno dei luoghi più gettonati per fare l’amore all’aperto, soprattutto d’estate, ovviamente. Molto romantica , in questi casi è importante scegliere in modo accurato l’area di spiaggia, in modo tale che non sia troppo affollata . Inoltre, è consigliato portare un telo da mare : in questo modo le parti intime non toccheranno la sabbia e si potranno ridurre al minimo i rischi di fastidiose (e spiacevole) infezioni batteriche causate proprio dall’attrito della sabbia.

: la spiaggia è uno dei luoghi più gettonati per fare l’amore all’aperto, soprattutto d’estate, ovviamente. Molto , in questi casi è importante scegliere in modo accurato l’area di spiaggia, in modo tale che . Inoltre, è consigliato portare un : in questo modo le parti intime non toccheranno la sabbia e si potranno ridurre al minimo i rischi di fastidiose (e spiacevole) infezioni batteriche causate proprio dall’attrito della sabbia. Fare l’amore al mare : il moto ondoso, i corpi seminudi vicini e può capitare che il mare faccia venire delle belle idee. Quindi sì al sesso in mare, ma non vi preoccupate se il rapporto sessuale non si completa o se si hanno delle difficoltà: l’acqua, infatti, non lubrifica , anzi, asciuga il liquido vaginale naturale. Quindi, se state programmando di fare l’amore in mare, potete pensare di portare con voi un lubrificante a base di silicone, cioè più a lunga durata, e un preservativo, sempre importante per evitare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Se decidete di fare sesso in mare la sera, con meno occhi indiscreti intorno , non allontanatevi troppo dalla riva e prima di tuffarvi date un’occhiata alle maree e alle correnti, per godervi la serata al meglio.

: il moto ondoso, i corpi seminudi vicini e può capitare che il mare faccia venire delle belle idee. Quindi sì al sesso in mare, ma non vi preoccupate se il rapporto sessuale non si completa o se si hanno delle difficoltà: , anzi, asciuga il liquido vaginale naturale. Quindi, se state programmando di fare l’amore in mare, potete pensare di portare con voi un lubrificante a base di silicone, cioè più a lunga durata, e un preservativo, sempre importante per evitare gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Se decidete di fare sesso in mare la sera, con , non allontanatevi troppo dalla riva e prima di tuffarvi date un’occhiata alle maree e alle correnti, per godervi la serata al meglio. Fare l’amore in piscina : come per l’acqua di mare, anche per quanto riguarda quella con il cloro in piscina può far diminuire il liquido vaginale, quindi preservativo e lubrificante possono aiutare nell’alleviare questo fastidio oltre che, ovviamente, a prevenire problemi di igiene e malattie e gravidanze indesiderate. Nel caso della piscina è importante scegliere un luogo il più possibile tranquillo , cioè lontano dalla calca.

: come per l’acqua di mare, anche per quanto riguarda quella con il cloro in piscina può far diminuire il liquido vaginale, quindi preservativo e lubrificante possono aiutare nell’alleviare questo fastidio oltre che, ovviamente, a prevenire problemi di igiene e malattie e gravidanze indesiderate. Nel caso della piscina è importante scegliere un , cioè lontano dalla calca. Fare l’amore in macchina : la macchina non è propriamente un luogo all’aperto, ma è sicuramente una variante ai tradizionali letto e divano, che potrebbe vivacizzare e donare quell’adrenalina in più. È un ottimo compromesso per fare sesso in modo diverso, ma anche per mantenere una certa intimità. In questo caso, oltre alla location giusta (lontana dalle strade e palazzi trafficati, ma non isolata per evitare spiacevoli incontri), si dovrà prestare attenzione agli abiti, facili da togliere e da rimettere , ma anche a piccoli accorgimenti quali: portare un asciugamano per la tappezzeria, ma anche per coprire i vetri, inserire il freno a mano e chiudere gli sportelli dall’interno.

: la macchina non è propriamente un luogo all’aperto, ma è sicuramente una variante ai tradizionali letto e divano, che potrebbe vivacizzare e donare quell’adrenalina in più. È un ottimo per fare sesso in modo diverso, ma anche per mantenere una certa intimità. In questo caso, oltre alla location giusta (lontana dalle strade e palazzi trafficati, ma non isolata per evitare spiacevoli incontri), si dovrà prestare attenzione agli , ma anche a piccoli accorgimenti quali: portare un asciugamano per la tappezzeria, ma anche per coprire i vetri, inserire il freno a mano e chiudere gli sportelli dall’interno. Fare l’amore al parco : in questo caso, importante è portarsi un telo se si decide di stendersi . Il telo è fondamentale per non poggiare le proprie parti intime per terra e diminuire, così, le probabilità di essere punti da insetti o piccoli ragni. Ci sono anche altri luoghi indicati per fare l’amore al parco, come in piedi appoggiati a un albero o su una panchina . In ogni caso, assicuratevi prima di tutto che sia un luogo abbastanza isolato, così da non essere visti da passanti, cercate di tenere più vestiti addosso possibili e spargetevi di repellente per insetti: l’odore non sarà estremamente eccitante, ma le punture di insetto dopo possono essere anche più fastidiosi.

: in questo caso, importante è portarsi un . Il telo è fondamentale per non poggiare le proprie parti intime per terra e diminuire, così, le probabilità di essere punti da insetti o piccoli ragni. Ci sono anche altri luoghi indicati per fare l’amore al parco, come . In ogni caso, assicuratevi prima di tutto che sia un luogo abbastanza isolato, così da non essere visti da passanti, cercate di tenere più vestiti addosso possibili e spargetevi di repellente per insetti: l’odore non sarà estremamente eccitante, ma le punture di insetto dopo possono essere anche più fastidiosi. Fare l’amore sul terrazzo: decisamente all’aperto, ma in proprietà privata, quella della propria casa. Fare l’amore in terrazzo è al limite della legalità, ma sicuramente vi esponete a essere ripresi dagli smartphone dei vostri vicini. Prestate attenzione a non essere troppo visibili e a non emettere suoni troppo forti… e state sempre all’erta! Magari potrebbe essere l’ideale per un rapporto sessuale veloce!

Cosa portare durante il sesso all’aperto

L’estate è una grande alleata del fare l’amore “en plein air”: complici sono certamente la bella stagione, ma anche gli abiti più leggeri e più comodi in situazioni “particolari” come quelle del sesso all’aria aperta e uno stato d’animo più sbarazzino e vivace. Nuove scintille in arrivo, dunque, quindi come prepararsi al meglio se si decide di fare l’amore all’aperto?

A prescindere dal luogo prescelto per concedersi questa nuova ventata di intimità e passione, ricordate sempre di portare:

Abbigliamento comodo : l’estate è un’ottima amica per questo! Quindi sì a vestitini e gonne per lei, pantaloni corti per lui.

: l’estate è un’ottima amica per questo! Quindi sì a vestitini e gonne per lei, pantaloni corti per lui. Preservativi (e lubrificante) : i profilattici sono fondamentali per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili e dalle gravidanze indesiderate, quindi, in qualsiasi luogo si decida di fare sesso è importante portarne con sé almeno uno. Il lubrificante agevola il rapporto sessuale in acqua, ma anche in altri momenti, dove magari l’ansia e la paura di essere scoperti possono portare a una secchezza, invece che a un eccitamento maggiore. L’importante è ascoltarsi e avere a disposizione anche il lubrificante in caso in cui si voglia procedere nel fare l’amore all’aperto.

: i profilattici sono fondamentali per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili e dalle gravidanze indesiderate, quindi, in qualsiasi luogo si decida di fare sesso è importante portarne con sé almeno uno. Il lubrificante agevola il rapporto sessuale in acqua, ma anche in altri momenti, dove magari l’ansia e la paura di essere scoperti possono portare a una secchezza, invece che a un eccitamento maggiore. L’importante è ascoltarsi e avere a disposizione anche il lubrificante in caso in cui si voglia procedere nel fare l’amore all’aperto. Teli: nei casi come spiaggia, parco, aree intorno alla piscina o macchina, i teli e gli asciugamani servono per evitare che le parti intime tocchino il suolo. In questo caso si diminuisce le probabilità di infezione ai genitali e possono essere utili anche per non sporcare (la macchina) e coprirsi se si viene scoperti da qualche estraneo.

3 consigli da seguire per non avere pensieri

Infine, se si decide di fare sesso all’aperto, ci sono 3 piccoli consigli da seguire per stare bene e godersi l’esperienza: