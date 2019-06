Fare l’amore col caldo, 5 dritte per accendere la passione

editato in: da

Fare l’amore con il caldo a volte può risultare difficile e complicato. L’afa, la stanchezza e il sudore rendono quasi impossibile accendere la passione.

Le temperature salgono, il sole è implacabile e ci ritroviamo sudati al minimo movimento: in questa situazione l’eros viene messo da parte, in un momento in cui, soprattutto in vacanza, si potrebbe passare molto più tempo sotto le lenzuola con il partner.

Come risolvere il problema? Per prima cosa potete fare una bella doccia insieme, unendo l’utile al dilettevole. Acqua fresca e sapone profumato sono gli ingredienti perfetti per accendere la passione. Provare per credere!

Un altro rimedio anti-caldo particolarmente efficace è il ghiaccio. Usate “l’effetto freddo” per scatenare brividi di piacere, giocando con i cubetti per disegnare i contorni del vostro corpo e di quello del partner.

Volete aggiungere un pizzico di trasgressione alla vostra battaglia contro l’afa? Allora abbandonate la camera da letto e cercate altre “location” per scatenare la vostra sensualità. Se siete in vacanza potete optare per un posticino tranquillo al mare, meglio se in acqua, oppure per un posto in montagna lontano da tutto e da tutti. La brezza fresca, l’ombra e il profumo della natura vi aiuteranno a riconquistare il piacere perduto.

Siete a casa? Fra le mura domestiche potete fare l’amore anche se fa caldo ricorrendo allo slow sex. Si tratta di un modo inedito di vivere la sessualità, scegliendo posizioni comode e rilassanti, puntando su movimenti lenti e controllati. Provate, ad esempio, la posizione del loto dischiuso, che permette di guardarsi e di raggiungere l’apice anche con piccoli gesti.

E se la passione stenta proprio a decollare, la soluzione può essere il sexting. Giocare con le parole, accendere la fantasia e il desiderio vi consentirà di arrivare all’incontro con l’altra persona pronti per contrastare il caldo a qualsiasi costo.